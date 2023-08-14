«تنفيذ حكم بالحبس سنتين» لفنان مصري شهير

المصدر: البيان

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قبضت الشرطة المصرية على فنان شهير أمس لتنفيذ حكم قضائي بالحبس سنتين في قضية سب وقذف. وقضي الممثل أحمد فلوكس أول ليالي حبسه بين مديرية أمن مطروح وقسم شرطة العجوزة، وتم تكليف مأمورية لنقله إلى قسم شرطة العجوزة بالجيزة لاسكتمال باقي الإجراءات عن طريق المحكمة الاقتصادية.

وجاء القبض على «فلوكس» لتنفيذ حكم قضائي بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه في قضية سب وقذف، وليس كما تردد في واقعة القبض عليه لحيازة مخدر الحشيش أثناء تواجده في أحد الفنادق.

وكانت المأمورية وصلت الاثنين إلى قسم شرطة العجوزة تصطحب المتهم، وكشفت مصادر أمنية تفاصيل القبض على الممثل أحمد فاروق توفيق صالح الشهير بـ«أحمد فلوكس» في مرسى مطروح، وذلك لتنفيذ حكم قضائي بالحبس سنتين في واقعة سب وقذف،

وتم ترحيله إلى قسم شرطة العجوزة تمهيدًا لاستكمال باقي الإجراءات القضائية عن طريق المحكمة الاقتصادية التي أصدرت الحكم النهائي ضد المتهم.

وقالت المصادر وفق «المصري اليوم»: «إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفنان أحمد فلوكس وذلك لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه من المحكمة الاقتصادية، في واقعة سب وقذف، حيث تم ترحيله من مطروح إلى قسم شرطة العجوزة لاستكمال الإجراءات والتوقيع على نماذج الحبس».

وأضافت المصادر أن مأمورية أمنية من مطروح سلمت «فلوكس» إلى قسم شرطة العجوزة، حيث يقيم المتهم في مدينة الصحفيين، لتنفيذ الحكم القضائي في القضية 594 لسنة 2021 جنح مستأنف الاقتصادية، والمحكوم عليه فيها بالحبس سنتين وغرامة 200 ألف جنيه، وجارٍ عرض أوراق القضية على المحكمة الاقتصادية لاستكمال باقي الإجراءات.