مطرب مصري يتهم زميله بالسرقة

المصدر: البيان

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اتهم المطرب المصري عصام كاريكا زميله حمو بيكا بالسرقة، موضحاً أنه استولى على أغنيتين من إبداعه.

وقال كاريكا، خلال لقائه أمس مع الإعلامية نورهان عبد الفتاح في برنامج «زوم ونص» المذاع عبر شاشة «هي»، إن الأغنيتين اللتين سرقهما بيكا كانت ضمن أغاني فيلم «بوحة» الذي قام ببطولته الفنان محمد سعد.

وأضاف أن حمو أخذ الأغنيتين دون علم منه، مشيراً إلى أنه ادعى عند مواجهته عدم علمه بأنهما من أغانيه.

وذكر أنه بالرغم من اعترافه بأنه سرقهما، لم يعتذر خطئه أو يحذف الأغنيتين.