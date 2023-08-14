غوغل يحتفل بميلاد أيقونة السينما الهندية سريديفي كابور

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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احتفل محرك البحث الشهير «غوغل» بذكرى ميلاد الممثلة الهندية الشهيرة سريديفي كابور الـ 60 والتي توفيت في فبراير 2018 عن عمر ناهز 54 عاما إثر أزمة قلبية مفاجئة ألمت بها وأفقدتها الوعي لتسقط في حمام السباحة بغرفتها ، وذلك أثناء حضورها حفل زفاف نجل شقيقها الذي كان يعيش في دبي.

ولدت سريديفي كابور في 13 أغسطس عام 1963 باسم شري أما يانغر أيابان وكانت ممثلة ومنتجة أفلام هندية حيث لعبت أدوار البطولة في أفلام تاميلية وتيلوجو وهندية ومالايالامية وكنادية، وباعتبارها أول «نجمة نسائية» للسينما الهندية حصلت على خمس جوائز عن فيلم فير، وكانت سريديفي من بين الأعلى أجرا في عقدي 1980 و 1990 وتعتبر الممثلة الأكثر شعبية في الهند والعالم.

بدأت سريديفي مسيرتها المهنية في سن الطفولة عندما اختارها المخرج «م. أ. ثيروموغام» في عام 1969 للتمثيل في فيلم «ثونيفان» في سن الرابعة واستمرت في العمل في الأفلام التاميلية والتيلجو والمالايالامية والكنادية، وشاركت للمرة الأولى في بوليوود كطفلة في فيلم «جولي» (1975) ولعبت أول دور للكبار في سن 13 عاما في الفيلم التاميلي «موندرو موديتشو» (1976).

وأكدت سريديفي مكانتها كإحدى الممثلات الرائدات في السينما التاميلية والتيلوجو بتأدية أدوار البطولة الرئيسية في أفلام مجموعة أفلام تخطت العشرين فيلما.

وجاء أول دور بطولة لسريديفي في السينما الهندية مع الفيلم الدرامي سولفا صوان عام 1979 واكتسبت اهتماما واسعا بعد فيلم هيماتوالا عام 1983 كما ظهرت في سلسلة من الأفلام الناجحة تجاريا بما في ذلك موالي (1983) تحفة (1984) نايا كدام (1984) مقصاد (1984) ماسترجي (1985) وغيرها ثم انقطعت عن التمثيل لمدة 15 عاما لتعود مرة للسينما في عام 2012 مع الفيلم الكوميدي الدرامي الناجح إنغليش فينغليش، ثم لعبت دور البطولة في فيلمها رقم 300 في فيلم مام 2017، وحصلت على إشادة نقدية لأدائها في كلا الفلمين.

وفي عام 2013 منحت الحكومة الهندية سريديفي وسام بادما شري وهو رابع أعلى وسام مدني في البلاد لمساهماتها في صناعة الترفيه. كما تم منحها جوائز شرفية من قبل حكومات الولايات في تاميل نادو وأندرا براديش وكيرالا.