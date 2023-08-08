جومانا مراد: دوري في «ع الزيرو» أبرز قدراتي التمثيلية

المصدر: القاهرة ـ البيان

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تعيش الفنانة جومانا مراد حالة من النشاط الفني، فبعد مشاركتها خلال الفترة الماضية درامياً في عدة مسلسلات ناجحة، أبرزها «عملة نادرة» مع نيللي كريم و«بابا المجال» مع مصطفى شعبان وكذلك سينمائياً في فيلم «يوم 13» مع أحمد داوود، تظهر مجدداً مع الفنان محمد رمضان من خلال فيلم «ع الزيرو»، الذي تم طرحه أخيراً في السينمات.

وأعربت جومانا عن سعادتها بفيلمها الجديد «ع الزيرو»، وشخصية وردة التي قدمتها في العمل، موضحة أن الدور مكتوب بشكل جيد ويحمل الكثير من الأبعاد المختلفة.

وقالت جومانا، على هامش العرض الخاص للفيلم: إن الدور الذي جسدته كان لسيدة تمتلك أحد الفنادق الذي تدور داخله معظم أحداث الفيلم، وهو ما جعلها تحب الدور وتشعر أنه قادر على إخراج الكثير من قدراتها التمثيلية لما به من تفاصيل.

وأضافت جومانا: ما جذبني للدور هو أنه جديد عليّ بتفاصيله، حيث أظهر بأنني أقوم بتقليد الفنانة الراحلة سعاد حسني خلال العمل من شدة ولعي بها، وهذا أمر كان جديداً عليّ تماماً.

وتدور قصة فيلم «ع الزيرو» في إطار من الحركة والتشويق، حول حمزة وهي الشخصية التي يقوم بدورها الفنان محمد رمضان، الملقب بدراجون، ولديه طفل مع مرور الوقت يكتشف إصابته بالسرطان، ويسعى لعلاجه منه ولكن حالته المادية متعثرة، فيضطر أن يدخل في عالم تجارة الأعضاء البشرية.

نجوم

ويضم فيلم ع الزيرو في بطولته مجموعة من أبرز النجوم، منهم: نيللي كريم، خالد الصاوي، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل.

وعن كواليس العمل، قالت جومانا مراد، «لم تكن هذه المرة الأولى التي أتعامل فيها مع شركة إنتاج العمل، وكان التعامل الأخير بيننا في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل«عملة نادرة»، موضحة أن شركة الإنتاج دائماً ما تضعني في قوالب فنية لم أشارك بها من قبل، لافتة أنها سعيدة بالعمل أيضاً لأول مرة مع الفنان محمد رمضان.