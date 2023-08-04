أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد شائعات محاولة انتحارها

المصدر: البيان

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ظهرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في فيديو يجمعها مع حسام حبيب زوجها وابنتيها بالساحل الشمالي في جو من الألفة بعدما انتشرت شائعات حول محاولتها الانتحار.

ودونت شيرين عبدالوهاب عبر حسابها على منصة x تويتر سابقاً : تطمئن الفنانة #شيرين_عبدالوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفية محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها وإعداد أغاني جديدة والتخطيط لحفلات غنائية.

بيان إعلامي

تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها ، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية. — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) August 4, 2023

من جهة أخرى أكد الفنان المصري حسام حبيب أن الأنباء التي انتشرت بقوة، خلال الساعات القليلة الماضية، والتي تحدثت عن محاولة زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب الانتحار بعد تناولها جرعة زائدة من الأدوية.

وأكد أن هذه الأنباء لا صحة لها على الإطلاق، قائلًا: "والله عيب جدًا الكلام ده".

كما نفت نقابة المهن الموسيقية شائعة أن شيرين حاولت الانتحار باستخدام 12 قرص زانكس، ودعت إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وإيقاف التعرض للفنانة المصرية التي مرّت بتجربة قاسية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وعن شائعة انتحار الفنانة شيرين قال الدكتور محمد عبدالله، المتحدث الرسمي، عضو نقابة المهن الموسيقية، وفق «المصري اليوم»: «كل الحديث عن شيرين عبدالوهاب ده كذب وتواصلت معها دلوقتي، ولا يوجد هذا الحديث، وهي حاليًا تتفق مع مدير أعمالها على حفلات جديدة، وتواصلت قبلها مع مدير أعمالها وأخبرني بأنها تمام وبصحة جيدة، وبتتفق على عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «في حد بيتفق على حفلات يروح ينتحر، مش عارفين الشائعة دي جت منين ولكن هي بصحة جيدة وتواصلت معها شخصيا وأكدت لي كذب تلك الشائعات التي انتشرت على السوشيال ميديا».

بعد شائعة الانتحار...اول ظهور لشيرين عبد الوهاب رفقة زوجها حسام حبيب وابنتيها مريم وهنا في الساحل الشمالي بصحة جيدة #شيرين_عبد_الوهاب pic.twitter.com/vtuFAI3hYu — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) August 4, 2023