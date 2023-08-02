محمد رياض: عادل إمام «زعيم» البهجة في العالم العربي

المصدر: القاهرة ـــ عزة عبد الحميد

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انطلقت الدورة الـ16 من مهرجان المسرح القومي المصري، التي تحمل اسم الفنان عادل إمام، وتستمر فعالياتها حتى 14 أغسطس الجاري.

وقال الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان، عن اختيار الدورة الحالية اسم الفنان عادل إمام، لـ«البيان»: «الزعيم عادل إمام من أبناء المسرح المصري، وله مسيرة حافلة من الأعمال المسرحية التي أسعدت الجمهور، فهو زعيم البهجة ومن أهم رموز الضحك بالوطن العربي».

وكان المهرجان قد بدأ دورته الأولى عام 2006، تحت رئاسة الدكتور أشرف زكي، والذي استمر تحت ريادته لمدة 5 سنوات، وكُرم بدورته الأولى آنذاك كلاً من الفنان فؤاد المهندس وحمدي غيث، عبد المنعم مدبولي وحسين الشربيني.

أما المكرمين هذا العام، فهم من أبناء المسرح المنسيين، بالرغم من تاريخهم الكبير على خشبة «أبو الفنون»، وهم محمد محمود ورياض الخولي وأحمد مدحت سليم ومحمد أبو داوود ورشدي الشامي، والفنان خالد الصاوي.