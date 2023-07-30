وفاة نجل حسن يوسف غرقا في الساحل الشمالي بمصر

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الإلكتروني بصدمة بالغة خبر وفاة عبدالله الابن الأصغر للفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي.

وتوفي عبدالله في ساعة متأخرة من مساء، بعدما تعرض للغرق في احدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وأكدت نقابة المهن التمثيلية العثور على جثمان الفقيد ونقله إلى مستشفى العلمين، ومن المنتظر تشييع جثمانه اليوم الأحد.

وحرص المنتج محمد يوسف، على نعي عبد الله ابن شقيقة الأكبر الفنان حسن يوسف، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك: لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي أمس عبد الله حسن يوسف أصغر أبناء شقيقي الأكبر تغمده الله بواسع رحمته.. نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة.



وأكدت نقابة المهن التمثيلية أن عبدالله حسن يوسف البالغ من العمر 35 عاما، تعرض لاسفكسيا الغرق بقرية سياحية بمنطقة الساحل الشمالي أثناء السباحة، ونُقل جثمانه إلى مستشفى العلمين.



وحسب النقابة لم يتم إعلان موعد الجنازة، ولكن من المقرر أن تتم إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى القاهرة للدفن اليوم الأحد، لكن الأسرة لم تحدد موعد أو مكان الجنازة أو العزاء.



يذكر أن حسن يوسف لديه أربع ابناء من زوجته المعتزلة شمس البارودي، هم: عبدالله ويوسف وعمر وناريمان.

ولم يظهر عبدالله إعلاميا مثل شقيقه عمر، حيث حاول دراسة الطيران في أوكرانيا، ثم خضع لدراسات حرة في مجال الإعلام في بيروت، ولم يشارك في أي عمل فني.