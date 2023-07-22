رحيل ساحر "الفلوت" الموسيقار السوداني حافظ عبدالرحمن

المصدر: وكالات

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توفي الموسيقار السوداني العالمي حافظ عبد الرحمن مختار عازف "الفلوت" الأشهر، وأحد رموز الفن الذين نشروا الموسيقى السودانية حول العالم،بعد صراع طويل مع المرض.

وُلد الراحل في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وظهر عشقه للعزف منذ السادسة من عمره.

وحصد الراحل حافظ عبدالرحمن جوائز كبيرة في منافسات اقليمية ودولية، ومزج بين الموسيقى السودانية والأوروبية ببراعة جذبت له العشاق في أعمال متفردة عرف بها. وتعتمد موسيقى عبدالرحمن على آلة "الفلوت" وعادةً ما تركز موسيقاه على الإنسان السوداني البسيط.

عبدالرحمن من الموسيقيين الذين عُرفوا على مستوى العالم إذ أُستخدمت موسيقاه في عدد من الإذاعات حول العالم كإذاعة بي بي سي (BBC)، صوت أمريكا (VOA)، ومونت كارلو (MCD) كما أنه قدم فواصل موسيقية على مسرح مركز كينيدي في واشنطن، وكان الموسيقي السوداني الوحيد على المسرح، إضافة إلى أنه أصدر عددًا من ألبوماته في فرنسا، وكتب عنه أحد الكتّاب الألمانيين بصفته موهبة أفريقية فريدة.

ألّف الراحل نحو 81 مقطوعة موسيقية أبرزها "الأيام الخالدة" التي تحتل مكاناً خاصاً لدى حافظ لما تحتويه من حزن يستدر الدمع، إلى جانب مقطوعة "بين الذكرى والشجن" و"إيقاع الجبل" إذ يحاول من خلال موسيقاه أن يوصل إلى مستمعيه الشجن الفطري للإنسان السوداني.