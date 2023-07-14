دبي تحتضن العرض الافتتاحي الأول لـ«مستر إكس»

المصدر: دبي - فادية هاني

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شهدت دبي أول من أمس العرض الافتتاحي للفيلم الكوميدي «مستر إكس»، وحظي العرض بحضور جماهيري كبير من الإعلاميين والمؤثرين وصناع السينما، إلى جانب عدد من أبطال الفيلم من بينهم: أحمد فهمي، وهنا الزاهد، وأوس اوس، ومحمد أنور، مع المنتج أحمد السبكي. وسيتوفر الفيلم في جميع صالات العرض بدءاً من الخميس المقبل، ويشارك في بطولته العديد من الفنانين المصريين كضيوف شرف.

وأكد الفنان أحمد فهمي أنه سعيد لوجوده في دبي بين الجمهور الإماراتي الحب للفن والمتذوق للسينما.

وأعربت الفنانة هنا الزاهد عن حماسها الشديد لعرض الفيلم في دبي، وأنها متحمسة جداً ليشاهد الجمهور ما قدمته شخصية «طيبة» المتنمرة على الرجال بسبب مشكلة نشأت لديها منذ الطفولة أدت إلى كرهها لهم. وأشارت إلى أن فكرة الفيلم جديدة وتضم مواقف عديدة وفريدة تمر بها شخصيات الفيلم، حيث يعاني كل منهم من علاقته مع زوجته ويرغب بالطلاق منها دون أن يتسبب ذلك بخسارته مادياً أو معنوياً. وقال الفنان محمد أنور: «الفيلم يتكلم عن مشكلات الرجال مع السيدات، حيث أسس «مستر إكس» منظمة سرية ليساعد كل ضيف شرف أو نجم يريد الطلاق من زوجته.

وحول أهمية العرض الأول للفيلم في دبي أكد أن الإمارة هي المكان الأمثل لإعطاء الانطباع الأفضل عن الفيلم في أول عروضه ففيها وكالات الأنباء العالمية والصحف والمحطات الكبرى، وفيها يشعر الفنان بأنه في قلب الأحداث فعلياً، وبمجرد أن ينجح الفيلم في دبي فهذا يعني نجاحه في الوطن العربي ككل، ناهيك عن كونها مدينة متميزة في كل شيء.

وأعرب الفنان أوس أوس عن سعادته بالمشاركة في الفيلم بشخصية «غابي» أحد أعضاء منظمة «مستر إكس»، على الرغم من التعب والإرهاق الذي واجههما فريق العمل طوال ما يقارب سنتين في إنجاز العمل، نظراً لكثرة التنقل والسفر، حيث تم التصوير في الغردقة واليونان والعديد من الأماكن في مصر، إلا أنه أكد أن التعب أغلبه تحول إلى متعة نظراً لطبيعة المشاهد المضحكة. وعن العرض الأول للفيلم في دبي قال: «دبي المدينة الأهم والأبرز في أي حدث يقام، وهي من المدن الرائدة والحاضنة للفن بشكل عام، ليس المصري فقط بل العربي والعالمي أيضاً، وفيها يشعر الفنان أنه بين أهله وجمهورها رائع ويقدر الفن كثيراً».