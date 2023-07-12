رحيل الكاتب الشهير ميلان كونديرا عن 94 عاماً

المصدر: باريس، براغ - د ب أ

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توفي الكاتب الفرنسي التشيكي المولد ميلان كونديرا، أحد أهم الكتاب الأوروبيين في جيله، عن عمر ناهز 94 عاماً.

وأعلنت «مكتبة مورافيا» في مدينة برنو التشيكية وفاة كونديرا، نيابة عن زوجته فيرا، أمس الأربعاء.

وعاش كونديرا، وهو مواطن فرنسي من أصول تشيكية، في باريس لعقود عدة.

وترجمت كتب كونديرا إلى عشرات اللغات وبيعت منها ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم.

وحصل كونديرا على العديد من الجوائز، منها جائزة «مديتشي» الفرنسية ووسام جوقة الشرف الفرنسي وجائزة القدس.

وحاز كونديرا على الشهرة العالمية في عام 1984 مع نشر روايته «كائن لا تحتمل خفته»، وهي قصة تراجيدية عن الحب والنفي.