دارمندرا يتفوق بإيرادات أفلامه على أساطير بوليوود

المصدر: مومباي ـ وفاء فاروق

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شهدت بوليوود العديد من النجوم على مر السنين العديد من هؤلاء الممثلين تصدروا العديد من الأفلام الناجحة، ولكن إذا سأل المرء من هو الممثل الذي حقق أكبر عدد الأفلام الناجحة وحصد أعلى إيرادات شباك تذاكر بوليوود فإن اقتراحات مثل أميتاب باتشان أو شاروخان أو سلمان خان ستطفو، لكن الحقيقة هي أن أياً من هذه الأسماء لا يقترب في الواقع من 73 فيلماً تصدرت الإيرادات والنجاح قدمها هذا النجم من السبعينيات.

وفقاً لإحصائية قامت بها شركة الإنتاج والتوزيع السينمائي الشهيرة «ياشراج» تتضمن النجوم الذين تصدروا قمة شباك تذاكر بوليوود بأفلامهم خلال 50 عاماً ومع 73 تصدر في حياته المهنية، كان أنجح ممثل بوليوود على الإطلاق هو دارمندرا، حيث كان النجم الهندي جزءاً من أكثر من 250 فيلماً في حياته يعد أشهرها أفلام « شولاي، سيتا أور جيتا، ياملا، باجلا ديوانا وتشوبكي تشوبكي. كما يعتبر دارمندرا البطل صاحب أكبر مشاركة لإميتاب باتشان أفلامه منذ بدايته وحتى مطلع التسعينيات، ويعتبر فيلم شولاي من أقوى وأنجح أفلامهما معاً.

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يلي دارمندرا في قائمة أكثر نجوم بوليوود تحقيقاً للإيرادات هو جيتندرا بعدد 56 فيلماً متصدراً، في المرتبة 3 أميتاب باتشان مع 55 فيلماً من مجمل 150 فيلماً يتبع ميثون تشاكرابورتي 50 فيلماً، ومن بين العشرة الأوائل راجيش خانا 42 فيلماً أكشاي كومار 38، سلمان خان 37، ريشي كابور 34، فينود خانا 33، وشاروخان 32 فيلماً.