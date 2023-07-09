شهد سلمان لـ «البيان »: أتمنى المشاركة بعمل فني إماراتي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدت الفنانة الكويتية شهد سلمان ارتياحها وسعادتها بتفاعل الجمهور الإماراتي عموماً إثر مشاركتها في مسرحية «شقة لندن» التي عرضت خلال أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح بلدية العين. وتعتبر «شهد» فنانة قريبة من القلب، بعفويتها في الحديث، وابتسامتها التي لا تفارق محياها، وشخصيتها الإنسانية، وأخلاقها وتواضعها وقربها من الناس.

حيث أكدت بأن لكل فنان أسلوبه الذي يميزه عن غيره وذلك في عالم زاخر بالفن والفنانين. التقتها «البيان» وتطرقت في الحوار معها لعدد من المحاور التي كشفت عن جوانب جميلة من شخصيتها، إضافة إلى حديثها حول جديدها الفني، وغير ذلك من المحاور الأخرى.

وفي هذا الإطار قالت الفنانة شهد سلمان لـ«البيان»: نعم، سعيدة جداً إثر تواجدي في مدينة العين الجميلة، وذلك لتقديم مسرحية «شقة لندن» وبمشاركة نخبة من نجوم دولة الكويت. وحرص فريق العمل في المقابل على التكاتف لتحقيق نجاح العمل المسرحي ذي الطابع الكوميدي الاجتماعي والترفيهي الهادف، وتسليط الضوء على قضايا مجتمعية هادفة لاقت رضا واستحسان وإعجاب الجمهور الإماراتي.

دراما

تألقت الفنانة شهد بدورها في مسلسل «كذبة إبريل» وهو آخر عمل درامي شاركت فيه، حيث جسدت دور»عواطف«ذات الشخصية القوية.

وأشادت بالمستوى الإنتاجي الرفيع والذي ساهم في خلق توليفة إنتاجية عالية على صعيد حضور النجوم، وأيضاً النص الثري والإخراج المشبع بالحلول البصرية المتجددة. وأكدت لـ«البيان» على مشاركتها حالياً في العمل التراثي الذي يتم تصويره حالياً في دولة الكويت، وهو من إنتاج أحمد عبد الله، وتأليف مشعل الرقعي، وإخراج حسين ابل.

وتمنت الفنانة شهد سلمان بأن تحظى بفرصة المشاركة في عمل إماراتي سواء درامي أو مسرحي أو حتى كوميدي. وقالت:

«لقد حققت الدراما الإماراتية نتائج إيجابية كبيرة ومبهرة، وهناك العديد من الأعمال الإماراتية الناجحة والمتألقة، وهذا دليل واضح على مدى ارتقاء وضع الدراما الإماراتية، التي تتميز بأفكارها وحكاياتها وحبكتها الكثيرة والمقدمة بطريقة مشوقة وجاذبة، وليس هذا فحسب، إذ إنها تحاكي أيضاً اهتمامات وتفضيلات الجمهور.

وهناك العديد من الأعمال الدرامية الإماراتية الراقية التي تلبي طموحات المشاهد وتحترم عقله». وأضافت: «كما تتميز الدراما الإماراتية بنخبة من النجوم الذين أسهموا وما زالوا في سرد مجموعة حكايات وقصص تلامس قلوب الناس وتعكس تطلعاتهم وطموحاتهم، وتطرح قضاياهم المجتمعية المختلفة».

ظاهرة

ومن جانب آخر أبدت الفنانة شهد عن رأيها في ظاهرة تحول بعض مشاهير «السوشيال ميديا» إلى فنانين دراما وعلى المسرح بناء على طلب بعض المنتجين أو المخرجين الذين انبهروا بشهرتهم الكبيرة، وقالت: «أرى بأنها ظاهرة لن تستمر».

وأكدت على نقطة مفادها بأن الفن لا يرتقي إلا بفنانين حملوا رسالته عمراً، واستغرقوا في تفاصيل حلم الدراما والمسرح بما تحمله من أهداف ورؤى وتطلعات سامية، حيث تصبح للأعمال الفنية المقدمة طعم مختلف، وروح جميلة همها الارتقاء بالمشهد الفني.

ولدى سؤال الفنانة شهد سلمان عن ما يميزها عن غيرها من الفنانات الأخريات؟ أجابت بابتسامتها الجميلة: «لا أبالغ إن أوضحت بأن أهم ما يميزني هو تواضعي». وكشفت عن طموحها الفني الذي يتمثل في رغبتها الكبيرة في أن يكون اسمها معروفاً على الصعيدين الخليجي والعربي.

فنانة مجتهدة

تحرص الفنانة الكويتية شهد سلمان كل الحرص على تقديم أعمال ترضي الجمهور وذائقته، ولا تمر عليهم مرور الكرام. كما تؤمن يقيناً بأن العمل الجيد والناجح الذي تشارك فيه من شأنه أن يبني علاقة جيدة مع الجمهور. وتجزم باقتدار بأن ألف باء التميز تكمن بأن يكون الفنان مختلفاً.