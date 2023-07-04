مصر.. "الموسيقيين" تلزم الفنان أحمد سعد بالاعتذار لسيدات تونس

المصدر: البيان

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ألزمت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل الفنان، المغني أحمد سعد بالاعتذار لسيدات تونس لقوله "اسكتي انتي أو اخرسي انتي" لمنظمة حفله الأخير في تونس وفقاً لموقع القاهرة 24.

وأصدرت النقابة بياناً جاء فيه: "رداً على ما أثير خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض الوطن الحبيب والشقيق تونس الخضراء وطرفي النزاع فيه الفنان أحمد سعد عضو نقابة المهن الموسيقية المصرية، والسادة الأشقاء التونسيين منظمي حفله الغنائي أو المتعاقدين معه على إحياء الحفل، بداية تؤكد نقابة المهن الموسيقيه بمصر متانة وقوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس على كافة المستويات والأصعدة".

وتابعت: "وبعد البحث الكامل في ملابسات النزاع من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية وبمعرفتي شخصيا كنقيب عام لموسيقيين مصر قررنا إلزام الفنان أحمد سعد بعمل فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس المحترمات، ردا على ما قام به لفظياً وجها لوجه لسيدة فاضلة من شقيقاتنا التونسيات المحترمات بعبارة تتضمن "اسكتي أنتي أو اخرسي أنتي"، وتوجيه اللوم والعتاب لكل الأشقاء منظمي الحفل بدولة تونس الحبيبة والشقيقة لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقا، وقبل إقامة أية حفلات فنية حتى تكون النقابة على دراية تامة بكل ما يخص أعضاءها والتصرف الفوري حال حدوث مثل هذه المشكلات، ومخاطبة كافة جهات الدولة الرسمية والسيادية بضرورة حصول الفنانين المصريين على خطاب رسمي من النقابة للسفر للخارج حتى تكون النقابة ضامنا وفاعلا أساسيا لكافة تصرفات الأعضاء بالإيجاب أو السلب".

ودعت النقابة العامة للموسيقيين بمصر ضرورة عدم الانجراف نحو إضافة أي بعد عنصري أو تمييز، حيث إن الخلاف الذي حدث يجب أن يقتصر على أطراف الواقعة وعلى بنود العقد المبرم بينهما دون الزج بعبارات تؤثر على قوة العلاقات الصلبة بين مصر وأي دولة بالوطن العربي.

واعتذر مصطفى كامل لسيدات تونس عما حدث من لفظ أثار استياءهن متمنيا استمرار أواصر الحب والأخوة والصداقة والاحترام بين مصر والوطن العربي بأكمله.