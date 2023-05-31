نجاح «يوم 13» ومفاجآت في «أولاد رزق» 3

المصدر: القاهرة - يوسف حماد

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حسم الفنان أحمد داوود الجدل القائم حول وجود جزء ثالث من فيلم «أولاد رزق»، والذي حقق نجاحاً كبيراً بدور السينما خلال عرض جزئيه الأول والثاني في دور العرض السينمائية وتحقيقه لإيرادات قياسية، حيث تخطى الجزء الثاني حاجز الـ 100 مليون جنيه في وقت عرضه بشباك التذاكر.

وكشف داوود، في تصريحات له، أن هناك تحضيرات بالفعل للجزء الثالث، حيث بدأ المؤلف صلاح الجهيني في كتابة السيناريو، الذي يحمل مفاجآت عدة للجمهور، على حد قوله، متوقعاً أن يتم البدء في تصوير الجزء الثالث أوائل العام المقبل، بمشاركة نجوم جدد.

وشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق»، بجزئيه الأول والثاني عدد كبير من النجوم، منهم: أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، وكان من إخراج طارق العريان.

ومن جهة أخرى، يعرض حالياً للفنان أحمد داوود فيلم «يوم 13»، حيث يحقق نجاحاً كبيراً في دور السينما المصرية، منذ عرضه في موسم عيد الفطر، إذ يحتل المركز الأول في شباك الإيرادات متفوقاً على فيلم «هارلي» للفنان محمد رمضان.

ويندرج العمل في فئة أفلام التشويق والرعب، وتدور أحداثه حول عز الدين (أحمد داوود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسراراً لم تكن في الحسبان. ويشارك أحمد داوود في بطولة الفيلم النجوم: دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانة مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، وغيرهم.