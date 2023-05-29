وفاة الفنان السوري أسامة الروماني

المصدر: البيان

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توفي اليوم في دمشق الفنان السوري القدير أسامة الروماني عن عمر يناهز 81 عاما.

ونعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق الفنان الراحل على صفحتها الرسمية في الفيسبوك: "فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة الروماني، إنا لله و إنا إليه راجعون".

والراحل من مواليد 3 يوليو 1942 في دمشق، وهو الشقيق الأصغر للفنان القدير الراحل هاني الروماني.

بدأ الروماني حياته الفنية في الستينات من خلال أعمال مثل "زقاق المايلة"، ثم شارك في مسرحيتي "ضيعة تشرين" و"غربة"، وسافر إلى الكويت ليشارك في إنتاج مسلسل "افتح يا سمسم" و"سلامتك".

وشارك في أعمال سورية درامية مهمة كمسلسل "حمام القيشاني".