دبي ترسخ مكانتها وجهة لأبرز نجوم بوليوود

المصدر: دبي ــ البيان

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تواصل دبي تكريس مكانتها وجهة نوعية مفضلة لكبار نجوم الفن في عالمنا، ومن بينهم كبار نجوم بوليوود ، الذين يتابعون اختيارها موئلاً ومقراً لسكناهم وإبداعاتهم، عدا عن التركيز على إطلاق مشروعاتهم الاستثمارية فيها، حيث عمد عدد منهم إلى شراء عقارات فاخرة داخل مواقع جذابة في المدينة، كمنزله الثاني من أجل الراحة والابتعاد عن مشاغل الحياة، أو بهدف التأجير.

وأضاءت مجلة «انتربرونور» الهندية على عدد من كبار ممثلي «بوليوود» وممن أظهروا اهتماماً بالاستثمار في سوق العقارات في دبي على مر السنين، والتي شكلت دبي بالنسبة لهم المكان المفضل، ومن أشهرهم : الممثلان سلمان خان وشاه روخان، بالإضافة إلى أبهيشيك باتشان، نجل الممثل اميتاب باتشان، وزوجته آيشواريا راي باتشان.

رفاهية وقيمة

وأشارت المجلة إلى أن النجم سلمان خان يمتلك شقة فاخرة بالقرب من برج خليفة، فيما يمتلك الممثل شاه رو خان منزلاً فاخراً في جميرا النخلة يأتي مع شاطئه الخاص، ويمتلك ابهيشيك باتشان مع زوجته آيشارويا، فيلا في عقارات جميرا للغولف، مجهزة بجميع المرافق الحديثة.