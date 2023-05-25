الذكاء الاصطناعي يثير حفيظة أسرة عبد الحليم حافظ

المصدر: البيان

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أثارت تقنيات الذكاء الاصطناعي حفيظة أسرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ.

وأصدر محمد شبانة، نجل شقيق «العندليب الأسمر»، بياناً تحذيرياً لأي شخص يستخدم صوت الفنان الراحل بتقنية الذكاء الاصطناعي في صنع أغانٍ جديدة، مشيراً إلى أن الأسرة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لمنع ذلك.

وكتب شبانة، عبر حسابه على «فيسبوك»: «تابعت خلال الأيام الماضية محاولات البعض استخدام صوت عمي عبد الحليم بتقنية الذكاء الاصطناعي، وتركيبه على أغنيات حديثة، وكانت تجربة فاشلة وفي غاية السوء».

وقال: «سنتخذ الإجراءات القانونية تجاه الفاعل»، معتبراً ذلك «تشويهاً لتاريخ ورسالة عمي الفنان عبد الحليم حافظ».

وأضاف أن «أي شخص أو جهة أو شركة ستقوم بهذا الفعل ستتعرض للمساءلة القانونية، وسنتخذ حيالها كل إجراءات القانون الرادعة»، مؤكداً أن «صوت عبد الحليم ملك خالص لأسرته دون غيرها، وعلى الجميع توخي الحذر من تداول هذه المقاطع المسيئة».

وتابع: «إذا أرادت الأسرة أن تستخدم هذه التقنية في يوم من الأيام، فستكون على أعلى درجة من الجودة والحرفية والتقنية لإمتاع عشاق العندليب الأسمر، وستكون برضا من عشاقه ومحبيه حال طلب ذلك منا، والله ولي التوفيق».