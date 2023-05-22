نجاح كبير لمسلسلي «منزل 12» و«سقط سهواً»

المصدر: الكويت - البيان

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حصدت مسلسلات كويتية متنوعة، في الموسوم الدرامي المنقضي، كبير النجاحات والشعبية، محققة أرقام مشاهدات عالية على المنصات الرقمية العالمية وعلى المحطات الخليجية والعربية التي عرضتها، ومن بين أبرزها مسلسل «منزل 12» الذي ضم العمل نخبة من نجوم الدراما الخليجية وقدم طرحاً درامياً واجتماعياً في إطار تشويقي. كما حقق مسلسل «سقط سهواً» مكانة مميزة ضمن الأعلى مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، وتناول العمل واقعاً اجتماعياً في إطار كوميدي خفيف من خلال أداء مميز لنجومه.

وأنتجت العملان شركة «آبيز برودكشنز»، التي تواصل تحقيق النجاحات المتتالية عبر إنتاج أعمال تلفزيونية تحظى بإعجاب ومتابعة ملايين المشاهدين في الوطن العربي. وقد أسستها في العام 2019 في الكويت، الشيخة أبرار خالد الصباح، حيث تهدف الشركة إلى إنتاج أعمالٍ تلفزيونية تحقق تأثيراً إيجابياً على المشاهد من خلال تقديم محتوى واقعي يعكس الحياة في الخليج، وذلك في أطر وقوالب شيقة مدروسة باستخدام أحدث أدوات التكنولوجيا في الإنتاج التلفزيوني والتقنيات التصويرية العالية، بالإضافة إلى نمط إخراجي مبتكر ومتجدد.

وفي مناسبة هذا النجاح للشركة، قالت شيخة أبرار خالد الصباح، رئيس مجلس إدارة «آبيز برودكشنز»: «أشرف شخصياً على كافة التفاصيل في جميع الأعمال التي تقدمها الشركة، وأحرص على الوصول عبرها للمشاهد من مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية من خلال العمل عن كثب من المخرجين والكتّاب. ونحن نعمل بشكلٍ دؤوب للبحث عن المحتوى والنصوص التي تحاكي واقعنا وحياتنا في منطقة الخليج العربي». وتابعت: «إن المشاهد العربي يتميز بوعيه وقدرته على تذوّق الأعمال المميزة، ونحن سعداء بنجاح أعمالنا وتحقيقها مشاهدات مليونية، وسنواصل العمل على تقديم الأفضل للمشاهد العربي ولِرفع مستوى المحتوى الدرامي والترفيهي في العالم العربي».