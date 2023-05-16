نجوم العالم العربي عن رحيل فهد الحيان: وداعاً صانع البهجة وراسم البسمة

المصدر: دبي - البيان

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة الفنان الكوميدي فهد الحيان، الذي رحل عن عالمنا، أمس، عن عمر ناهز 52 عاماً نتيجة تعرضه لأزمة قلبية، تاركاً الحزن والأسى لأهله ومحبيه، بعد مسيرة طويلة في عالم الفن ابتدأها عام 1992، قدم من خلالها أدواراً كوميدية، رسمت الفرحة على وجوه المشاهدين، ولا يزال صداها حاضراً في ذاكرة الأجيال. سطع نجم الحيان في سماء الدراما السعودية عبر مسلسل «طاش ما طاش» مع ناصر القصبي وعبدالله السدحان، إذ شارك في العمل بشخصية «هزار»، واستطاع بأدائه الممتع ومشاهده العالقة في الذاكرة لفت الأنظار إليه، ونيل شهرة واسعة.

وسارع عدد كبير من النجوم إلى نعي الفنان الراحل، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له الرحمة والمغفرة، ولعائلته الصبر والسلوان، مؤكدين أن الساحة الفنية العربية خسرت فناناً مميزاً، رسم البسمة على وجوه الكثيرين.

ونشر الفنان عبد الرحمن اليماني على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة الراحل وكتب معلقاً: «الحبيب والقريب للقلب الفنان المحترم طوال مشواره الفني فهد الحيان في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك ويتجاوز عنك».

وعبر الإعلامي مصطفى الأغا، عن حزنه الشديد لرحيل الحيان، حيث غرد عبر حسابه في «تويتر»: «رحم الله من رسم الابتسامة على وجوهنا كثيراً فهد الحيان».

وكتبت الفنانة شيماء سبت عبر حسابها في «تويتر»: «فقدت الساحة الفنية الخليجية النجم فهد الحيان الأخ العزيز والزميل الراقي المحترم إنا لله وإنا إليه راجعون كل التعازي لأهله وذويه دعواتكم له فقد أدخل السعادة والابتسامة علينا سنين طويلة الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته».

ونشرت نيرمين محسن عبر حسابها في تويتر صورة الفنان وكتبت معلقة: «على كثر ما أسعدتنا ورسمت ضحكة لا تنسى في عالم الفن السعودي.. رحمة الله عليك ربي يرزقك جنات النعيم».

تجدر الإشارة إلى أن الحيان ولد في 22 مارس 1971، وتعود بدايته إلى عام 1992 حين تقدم إلى جمعية الثقافة والفنون، وفي رصيده الفني أكثر من 30 مسلسلاً، بما فيها أجزاء مسلسلي «طماشة» و«غشمشم» و«رحلة المليون» و«هشتقة» و«منا وفينا» و«طيش عيال» و«سوق الحراج» و«عميان» و«خذ وخل».