وفاة الفنان المصري محمد الأدنداني

المصدر: البيان

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توفي الفنان المصري محمد الأدنداني أمس الاثنين عن عمر يناهز الـ82.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان الراحل الذي اشتهر بتقديم شخصية «عم إدريس» في الكثير من الأعمال الفنية.

واشتهر الراحل بخفة ظله، حيث كان يشارك في بعض الأحيان من خلال أدوار كوميدية، ورغم صغر الأدوار التي قدمها، لكن الجمهور ظل يتذكره على مدار سنوات طويلة.

وولد الفنان الراحل عام 1941 وبدأ حياته المهنية في تقديم أدوار صغيرة، لكنه كان محباً للمونولوجات التي يقدمها الراحل إسماعيل يس، لذلك برع في تقديمها وهو في الـ14 من عمره.

وقدم الادنداني نحو 150 عملا بين السينما والتليفزيون، ومن أشهر أعماله «البيه البواب» و«حنفي الأبهة»، و"أربعة في مهمة رسمية"، ومسلسل "حكاية ميزو"، و"الأيام"، و "الراية البيضاء"، و "جمهورية زفتى".

كما شارك الفنان الراحل، في مسرحيات عديدة مع الفنان محمد نجم، ومنها "طار فوق عش المجانين"، ومن أبرز الافلام التي شارك بها فيلم "سكوت هنصور".