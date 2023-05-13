مصرع فنانة سودانية بقذيفة على منزلها

المصدر: البيان

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لقيت الفنانة السودانية شادن حسين مصرعها، اليوم، إثر سقوط قذيفة على منزلها بأم درمان.

وذكر موقع «سكاي نيوز عربية» أن الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم، من جراء المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتفاعلت وسائل إعلام سودانية وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي مع النبأ الحزين، واصفةً الفنانة الراحلة بأنها معروفة بأعمالها الهادفة التي تدعو إلى المحبة والسلام.

يُذكر أن آخر منشور لشادن حسين على حسابها الشخصي في «فيسبوك» كان قبل 16 ساعة فقط من وفاتها.