وفاة محمد خليل إمام المسجد النبوي سابقاً

المصدر: البيان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم (الاثنين) الشيخ محمد خليل قارئ، الإمام المكلف بصلاتي التراويح والتهجد سابقًا بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، بعد معاناة مع المرض.

ويُعد الشيخ محمد خليل من الأئمة الذين ارتبطت اصواتهم بالمدينة المنورة، وذلك من خلال قراءته الحجازية بصوته الرخيم الشجي، حيث صلى محمد خليل قارئ بالمصلين في مسجد قباء صلاتي التراويح والتهجد أعواما عدة برفقة الشيخ محمد أيوب (رحمه الله)، والشيخ أحمد الحذيفي، قبل أن يتم تكليفه إماما لصلاتي التراويح والتهجد بالمسجد النبوي عامي 1437و 1438هـ، وفقا لصحيفة عكاظ.

ولحِق محمد خليل قارئ بوالده وأخويه أحمد ومحمود بعد أن توفي أحمد في عام 1438ه قبل عام واحد فقط من وفاة والدهم شيخ مشايخ الحرمين خليل القارئ أواخر عام 1439 ، ثم توفي محمود أواخر ذي القعدة من عام 1443.