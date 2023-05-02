بعد رحيل مصطفى درويش.. وفاة فنان مصري آخر

المصدر: البيان

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توفي اليوم الثلاثاء الفنان المصري الشاب شريف فاروق عن عمر 46 عاما، ليلحق بزميله مصطفى درويش الذي توفي الإثنين عن عمر 43 عاما.

وأعلن أدهم فاروق عبر "فيسبوك" نبأ وفاة شقيقه شريف فاروق.

كما أعلن المخرج ناصر عبد المنعم وفاة شريف فاروق، حيث كتب منشورًا، قال فيه: إنا لله وإنا إليه راجعون، وداعًا الصديق الفنان شريف فاروق، مطالبًا جميع محبي الراحل بالدعاء له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

ونعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الراحل شريف فاروق، حيث نشرت صورة الراحل عبر حسابها الرسمي بـ موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكُتِبَ عليها: وداعًا شريف فاروق.

والراحل شريف فاروق شارك في بعض الأعمال الفنية، أبرزها مشاركته في مسرحية صانع البهجة، والطوق والأسورة، وأحدب نوتردام.