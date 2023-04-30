شيرين تبدأ انطلاقة جديدة من دبي

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أحيّت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب، حفلاً فنياً ساهراً في «كوكا كولا أرينا» دبي، مساء الجمعة، وهو الأول لها بعد فترة انقطاع قصيرة عن الحفلات، استمرت عدة أشهر، وتمثل بالنسبة للفنانة استئنافاً لمسيرتها الفنية الطويلة، وانطلاقة جديدة من دبي.

وقدمت شيرين مجموعة من أبرز أغنياتها التي اشتهرت بها، ومنها «آه ياليل»، و«مشاعر»، و«قلة النوم»، و«المترو»، و«على بالي»، كما قدمت أغنية «ألف ليلة وليلة» لأم كلثوم، وأغنية «بتونس بيك» للمطربة الراحلة وردة.

وكانت «كلها غيرانة» الأغنية الأولى التي افتتحت فيها شيرين عبد الوهاب حفلها، بعدها غنت أغنية «مش عايزة غيرك إنت»، و«حبه جنة» و«كدة يا قلبي»، الأغنية التي قدمتها خلال تجربتها التمثيلية في مسلسل «طريق».

حضور

وشهد الحفل حضوراً كبيراً من جمهور دبي ودول الخليج والدول العربية، الذي تفاعل معها بطريقة مميزة لفتت الانتباه إلى المكانة التي تتمتع بها الفنانة.

وداعبت شيرين، التي قدمت باقة من أغنياتها القديمة والحديثة، الحضور بعبارات تعلق فيها على فستانها الذي كان طويلاً أكثر من اللازم، حسب وصفها، حيث قالت ممازحة أنها نسيت أن تقوم بتقصيرها، إذ بدا واضحاً أن التنورة طويلة، وأعاقت حركتها على المسرح.

ووجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب رسالة لجمهورها، قائلة: «وحشتوني.. خلاص شوشو رجعت.. مش هغيب عنكم تاني أبداً».

وتحدثت عن أنها «تاهت في طرق دبي»، وهو ما أدى إلى تأخر وصولها للمسرح، وقالت: «توهونا واحنا جايين تأخرنا عليكم، لكن والله التأخير مش مني».

عودة

ويعد الحفل عودة قوية لشيرين بعد غيابها الفني خلال الفترة الماضية، وكانت شيرين ظهرت مؤخراً بصورة جديدة عبر مواقع التواصل، داخل أحد الاستوديوهات، أثناء تسجيل أغنية جديدة من ألبومها الجديد.

وكانت الفنانة قد عانت مؤخراً من كثرة الشائعات التي طالتها، وردت على أسباب اختفائها خلال بيان صحافي، قالت فيه:

«تؤكد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عدم صحة ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي في شأنها، وأنها متفرغة لإعداد أغانٍ جديدة، بعد أن انتهت من ألبومها الجديد، وتهيب بجمهورها أن يلتفت عمن ينتهزون فترة تفرغها الفني لإمتاع جمهورها بأغانٍ جديدة تعدها بدلاً من الخوض بغير حق في حياتها الشخصية، لحصد مشاهدات ومتابعات عبر الإنترنت لمصالح خاصة بهم».