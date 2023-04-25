عبدالمجيد عبدالله يشعل حماس جمهور «الاتحاد أرينا» بأغانٍ طربية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أحيا الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله حفلاً هو الأضخم والأبرز عربياً في مسرح «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث بلغ عدد الحضور ما يزيد على 15 ألف متفرج جاءوا من مختلف إمارات الدولة، ومن السعودية والكويت وقطر وعمان والبحرين. وبدا المسرح خيالياً اعتمد فيه هذه المرة المخرج أحمد الدوغجي على اللعب بالألوان والإضاءة وانعكاسها بشكل مبهر وجذاب.

استهل عبدالمجيد عبدالله الحفل الذي نظمته «لايف نيشن» بتحيته للجمهور قبل أن يبدأ الغناء، قائلاً: «أبوظبي مساء الخير.. إش هالناس والحضور الجميلين». وأكمل كلامه بعبارة: «لو ما شفتك في ذيك الليلة صدفة» وسط حفاوة وحماس كبيرين من الجمهور الحاضر ليبدأ من خلالها أولى أغانيه «أول حكايتنا» في ليلة من العمر دمجت بين الطرب والشجن والإحساس والرومانسية.

قدم عبدالمجيد عبدالله خلال الحفل الذي نظمته «لايف نيشن» 23 أغنية على فقرتين، تخللتهما استراحة قصيرة، ورافق عبدالمجيد فرقة موسيقية ضخمة تجاوزت الـ50 موسيقياً وعازفاً يقودهم المايسترو وليد فايد، الذي وصف عبدالمجيد بالمطرب العبقري.

وفي كلمة لعبدالمجيد قال: «أنا سعيد أن أغني لأول مرة بهذا المكان العظيم «الاتحاد أرينا»، وعلى هذه الأرض العظيمة الإمارات الحبيبة»، مضيفاً: «يسعدني ويشرفني أن أقدم في الحفل تجربتي خلال أربعين سنة، وإن شاء الله يسعد الجمهور بها». وختم كلامه بوعده: «إن شاء الله تتكرر حفلاتي مستقبلاً في هذا المسرح، ومع هذا الجمهور الراقي الذي بهرني تفاعله الكبير مع كل ما قدمته».