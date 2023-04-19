«العيد في دبي».. عروض حية وحفلات فنية نوعية

المصدر: دبي ـــ البيان

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تستعد مدينة دبي للاحتفال بعيد الفطر السعيد خلال حملة «العيد في دبي»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

حيث سيتخللها مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض الحية الرائعة في جميع أنحاء المدينة.

ويحيي الفنان الإماراتي عيضة المنهالي حفلاً فنياً في دبي فستيفال سيتي مول في 23 أبريل الجاري. كما يسبق الحفل عرض لمدة 90 دقيقة من أغاني الدي جي. فيما تحيي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلاً غنائياً مميزاً في مسرح كوكا كولا أرينا 28 أبريل الجاري.

ويمكن للباحثين عن الضحك والعروض الكوميدية، مشاهدة مسرحية «شقة لندن» للفنان طارق العلي يومي 28 و29 أبريل الجاري في قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيقدم الممثل والمغني الهندي الحائز على العديد من الجوائز «أيوشمان كورانا» عرضاً ساحراً في كوكا كولا أرينا في 23 أبريل الجاري.

وسيكون زوار المدينة وسكانها على موعد مع العرض الموسيقي الكلاسيكي «ويست سايد ستوري» في «دبي أوبرا» في الفترة من 25 إلى 30 أبريل الجاري. كما يقام حفل «أفروورلد» من «فول سيركل»، في 29 أبريل الجاري على مسرح كوكا كولا أرينا.

وسيستضيف ابن بطوطة مول وسيركل مول من 20 حتى 23 أبريل الجاري المسرحية الموسيقية التعليمية «مستر كايند».

وتحتضن مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة في أول وثاني أيام العيد عروض الحربية والعيالة التقليدية في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف ودبي فستيفال سيتي مول وسيتي ووك والسيف وسيركل مول وابن بطوطة مول. وستنتقل الفرق بعد ذلك إلى سيتي سنتر ديرة، ونخيل مول، والخوانيج ووك وذي أوتلت فيلدج.