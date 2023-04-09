أخطاء ساذجة في دراما رمضان تثير انتقادات المشاهدين

المصدر: القاهرة - البيان

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على الرغم من أن ماراثون الدراما الرمضاني أنهى أسبوعه الثاني؛ إلا أن حالة الجدل والسخرية بين صفوف رواد التواصل الاجتماعي؛ لا تزال تتواصل حول الأعمال الدرامية المشاركة؛ وبشكل خاص ما يتعلق منها بالمشاهد المليئة بالأخطاء الساذجة، حسبما وصفها الجمهور.

تراوحت تلك الأخطاء ما بين ملابس غير مناسبة للحقبة الزمنية، التي تدور فيها الأحداث، وأمور تجميلية رفض النجوم الاستغناء عنها رغم عدم مناسبتها، ناهيك عن استخدام الشعر المستعار للنجوم وغيرها من الأخطاء الكبيرة.

ملامح مختلفة

خلال السنوات القليلة الماضية انتشرت موضة «الهوليوود سمايل» للأسنان، ولاحظ الجمهور تسارع المشاهير على اتباعها، والأمر في حد ذاته طبيعي، لكن الأزمة هنا تكمن في عدم تخلي هؤلاء النجوم عن هذه الموضة التجميلية، عند تجسيد شخصيات بعينها، تستلزم الظهور بملامح بسيطة.

ولاحظ الجمهور ظهور هذه الأزمة خلال الموسم الرمضاني الحالي، وكانت البداية مع الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، التي تقدم دور فتاة صعيدية بسيطة، في مسلسل «المداح 3»، لكنها ظهرت بأسنان ناصعة البياض «هوليوود سمايل»، الأمر الذي أفسد مصداقية الشخصية.

الحال ذاتها مع الفنان أحمد فهمي، والذي يقدم في مسلسل «سره الباتع»، وهو من إخراج خالد يوسف، شخصية «حامد» وهو شاب بسيط يمتهن مهنة بسيطة، ولكنه ظهر أيضاً بأسنان ناصعة البياض «هوليوود سمايل»، وهذا لا يتلاءم مع طبيعة ظروف الشخصية.

مرمى الانتقادات

ويبدو أن مسلسل «سره الباتع»، الذي يشهد عودة المخرج خالد يوسف إلى الوسط الفني، يحظى بنصيب الأسد في الأخطاء الفادحة، فهو يقدم دراما عصرية تاريخیة، تدور أحداثها بين العصر الحديث، وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798. ولكن على الرغم من ضخامة هذا العمل وقيمته الفنية الكبيرة، إلا أنه لم يسلم من الانتقادات بسبب الأخطاء الإخراجية.

وكان أبرزها في الحلقة الثانية منه، وتحديداً في المشاهد التي رصدت المعركة الطاحنة بين الفرنسيين والمماليك، حيث ظهر عدد من جنود المماليك وهم يرتدون أحذية ماركة «أديداس».

شعر مستعار

يشارك الفنان المصري محمد رمضان، خلال الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، في مسلسل «جعفر العمدة»، الذي يكرر من خلاله التعاون مع المخرج محمد سامي، إذ قرر الثنائي استثمار نجاح مسلسلي «الأسطورة» و«البرنس»، من خلال تعاونهما هذا العام.

ويرتبط اسم «رمضان» دائماً بالجدل والتريندات عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ ولذلك، لم يسلم مسلسله هو الآخر من الانتقادات الجماهيرية، ويبدو أنه سيكون ضمن الأعمال المثيرة للجدل هذا الموسم.

ولاحظ الجمهور أن الفنان المصري الشاب، يجسد خلال العمل، شخصية «جعفر» وهو رجل متقدم في العمر، وظهر وهو يرتدي شعراً مستعاراً، ما عرضه إلى انتقادات عدة، وأكد الجمهور أنه كان من الممكن الاستغناء عن ظهور البطل بهذا الشعر المستعار، والاكتفاء بالشعر الحقيقي للممثل مع استخدام صبغة لتغيير اللون.

وحول مدى تأثير هذه الأخطاء على نجاح العمل اعتبر بعض النقاد أن تكرار بعض الأخطاء الشائعة في ماراثون الدراما الرمضانية كل عام مثل مشكلة المكياج والأسنان والشعر والملابس وغيرها، كلها أمور تعود إلى الإهمال، وعدم الاهتمام بجودة العمل من قبل صناع المسلسل.