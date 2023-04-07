وفاة الإعلامية والفنانة المصرية شيرين الطحان

المصدر: البيان

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أعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة الفنانة والإعلامية المصرية شيرين الطحان فجر اليوم الجمعة عن عمر ناهز 47 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية المصرية الطحان في بيان، كما نعاها عدد من زملائها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثل صلاح عبد الله والممثلة سهر الصايغ والممثل يوسف الشريف والمذيعة إيمان الحصري.

وكانت صحة الراحلة شيرين الطحان تدهورت في الأيام الأخيرة، إثر معاناتها مع السرطان، ليتم احتجازها داخل الرعاية المركزة خلال الفترة الماضية، بمستشفى دار الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس.

وكان بعض أصدقاء الراحلة قد كشفوا في مارس الماضي عن خضوعها للعلاج داخل أحد المستشفيات، وناشدوا محبيها الدعاء لها بالشفاء.

أبرز أعمال الراحلة

تخرجت شيرين الطحان في كلية التجارة، وبدأت العمل كمذيعة في قناة النيل للمنوعات، إحدى القنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، قبل أن تتحول إلى التمثيل.

شاركت في مسلسلات (رقم مجهول) و(اسم مؤقت) و(الركين) و(السبع وصايا) و(رمضان كريم) كما شاركت في أفلام سينمائية منها (أعز أصحاب).

تقام صلاة الجنازة على شيرين الطحان، بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس.