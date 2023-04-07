«قرة عينك» يعيد حياة الفهد إلى عوالم الدراما الحديثة

المصدر: دبي - فادية هاني

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تعود الفنانة الكويتية حياة الفهد إلى الشاشة هذا العام من خلال عمل درامي اجتماعي يميل إلى الكوميديا، بعنوان «قرة عينك»، وهو من المسلسلات الحديثة بعد فترة من تركيزها على المسلسلات ذات الطابع التراثي، التي قدمتها خلال السنوات الماضية.

تجسد حياة الفهد دور «كلثم» في هذا المسلسل، الذي يعرض على قناة دبي ومنصة أوان، حيث تقضي قرابة العشرين عاماً خلف القضبان جراء عمل لم تقترفه، فصحيح أن الخطأ الطبي الذي أودى بحياة أحدهم حدث أثناء مناوبتها، لكنها لم تكن المسؤولة عنه، ورغم ذلك تم حبسها ظلماً، وحرمانها من بناتها الأربع لفترة طويلة، لتخرج بعد تلك السنوات وتتفاجأ بحياة جديدة لم تألفها، ولم تعتد عليها، فتحاول التأقلم معها.

اعتراف متأخر

حيث أنه بعد تلك الأعوام المريرة تعترف صاحبة الخطأ بذنبها، ليتم الإفراج عن «كلثم»، حيث تثبت براءتها، وبين صعوبة العودة للمجتمع والحياة، التي فقدتها، وبناتها اللاتي كبرن في غيابها، وبات لكل منهن حياتها الخاصة، يحدث الصراع بين كل تلك الأمور، إلا أن الأحداث تنقلب بعد حصول «كلثم» على تعويض مادي يجعلها مطمعاً لكثيرين.

والمسلسل للكاتب البحريني علي شمس، ومن إخراج سعود بوعبيد، وتشارك الفهد فيه البطولة نخبة من الفنانين، من بينهم: سعاد علي من البحرين، وريم عبدالله وبشير الغنيم وجنات من السعودية، وبثينة الرئيسي من عمان، ومن الكويت شيماء علي، ومحمد الدوسري وحصة النبهان وشيماء سليمان وعبدالرحمن الفهد، وغيرهم.

وكانت الفنانة حياة الفهد أشعلت حماس جمهورها عندما نشرت على حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لبناتها أثناء العمل، وكتبت:

«إن البيوت إذا البنات نزلنها مثل السماء تزينت بنجومها.. هن الحياة إذا الشرور تلاطمت وإلى الفؤاد تسللت بهمومها، نجماتي الجميلات في مسلسلنا القادم «قرة عينك».. تمنياتي لهن بالنجاح دائماً».

2022

وقد قدمت الفنانة حياة الفهد في العام الماضي مسلسلاً بطابع تراثي، بعنوان «سنوات الجريش»، من تأليف محمد النابلسي وإخراج مناف عبدال، ويحكي قصة تغير ظروف الحياة بشكل كامل، خلال الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على دول الخليج بشكل عام، وشاركها بطولته: هبة الحسين، وبشار الشطي، وحسن البلام، وحمد العماني، وعلي السبع، وليلى سليمان.