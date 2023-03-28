الدراما الخليجية على تلفزيون دبي.. قضايا واقعية وحكايات مشوقة

المصدر: دبي ـــ البيان

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ثلاثة أعمال خليجية نوعية، هي «قرة عينك» و«عزيز الروح» و«النون وما يعلمون»، تزين شاشة تلفزيون دبي التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، طوال أيام شهر رمضان المبارك، تجمع في ظلالها نخبة من نجوم الخليج، وعلى رأسهم «سيدة الشاشة الخليجية»، الفنانة حياة الفهد، والفنانة إلهام الفضالة، والفنان محمد المنصور، الذي يطل هذا العام برفقة شقيقه حسين المنصور، ليقدموا جميعاً مجموعة حكايات واقعية، تعالج بعض القضايا الاجتماعية المهمة.

تجارب درامية نوعية، تعودت الفنانة الكويتية حياة الفهد تقديمها سنوياً في رمضان، فبعد تجربتها الأخيرة «سنوات الجريش»، الذي جاء في قالب تراثي، وقدم أحداثاً إنسانية، تطل «أم سوزان» في رمضان هذا العام، بشخصية مختلفة، ترتدي فيها زي الممرضة، لتقدم حكاية مختلفة، تجمع بين الدراما والكوميديا اللطيفة، تحمل عنوان «قرة عينك»، وتعرض يومياً على شاشة تلفزيون دبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وفي مسلسل «قرة عينك»، الذي يُعاد في تمام الساعة الواحدة والربع ظهراً، تعود «سيدة الشاشة الخليجية» حياة الفهد، للتعاون مجدداً مع الكاتبين البحرينيين، الأخوين محمد وعلي شمس، بعد عملي «أم هارون» و«مارغريت»، في حين تتعاون للمرة الأولى مع المخرج سعود بو عبيد، الذي سبق له إخراج مسلسل «عائلة عبد الحميد حافظ»، في رمضان الماضي، ويمتاز هذا العمل باستناده على قصة حقيقية، وارتباطه القوي مع واقع المجتمعات الإنسانية. ويشارك في هذا العمل ثلة من نجوم الخليج، ومن بينهم الفنانة ريم عبد الله، وعبد العزيز نصار، وصلاح الملا، وشيماء علي، وصمود المؤمن، وأسيل عمران، ومحمد الدوسري، وحصة النبهان وغيرهم.

تجربة نوعية

وفي رمضان هذا العام، تخلع الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن كتفيها ثوب الكوميديا، الذي أطلت به خلال رمضان الماضي، في مسلسل «أمينة حاف 2»، وتطل برفقة الفنان شهاب الجوهر، في مسلسلها الجديد «النون وما يعلمون»، الذي يعرض يومياً على تلفزيون دبي، في تمام الساعة الثامنة مساءً. ويمثل مسلسل «النون وما يعلمون»، الذي أنتجته شركة دريم بيكتشرز، وتولى إخراجه حمد البدري، تجربة نوعية جديدة، تضاف إلى سجل الفنانة إلهام الفضالة وشهاب جوهر، اللذين يطلان فيه إلى جانب ثلة من نجوم الخليج.

حياة متناقضة

وعلى شاشة قناة دبي، يجتمع الفنان الكويتي محمد المنصور، مع شقيقه حسين المنصور، في تجربة درامية مميزة وجديدة، تحمل عنوان «عزيز الروح»، للمخرج مصطفى رشيد، فيها يسردان حكاية مليئة بالصراعات، تبدأ بعودة «سعود» (حسين المنصور) إلى البلاد، بعد استكماله دراسته في الخارج، إذ تنشب الخلافات بينه وبين شقيقه «صالح» (محمد المنصور)، ما يؤدي إلى قطيعة تامة بينهما، تنعكس ترسباتها على أبنائهما، فتتضاعف أشكال التوتر والصراعات بين الطرفين، ليقدم الفنانان محمد وحسين المنصور، من خلالها أنماط حياة متناقضة وغريبة، ليبدو ذلك انعكاساً لبعض القضايا الاجتماعية الواقعية في المنطقة العربية.

ويمثل «عزيز الروح»، الذي يعرض في الساعة الخامسة مساءً، تجربة ثرية وجديدة في الدراما الخليجية، تجمع بين الدراما والكوميديا، ويتزين العمل بأسماء نخبة من نجوم الخليج، ومن بينهم الفنانة فخرية خميس، وهدى الخطيب، وعبير أحمد، ولمياء طارق، وحمد العماني، وكفارح الرجيب، وعبد العزيز بهبهاني، وأحمد النجار، وتقى، وأحمد يوسف، وبدر المنصور، وفيصل الشريف، وهاني الهزاع، وغرور صفر، وأحلام التميمي.

يذكر أن الأعمال الدرامية الثلاثة، تعرض أيضاً على منصة مؤسسة دبي للإعلام الرقمي «أوان».