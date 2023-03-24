«الأجهر» في رمضان.. أحداث شائقة

المصدر: القاهرة- البيان

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تخوض الفنانة التونسية درة السباق الرمضاني هذا العام ببطولة مسلسل «الأجهر» مع الفنان عمرو سعد، بمشاركة نخبة من الفنانين منهم: ناهد السباعي وخالد زكي وسيد رجب، ومن إخراج ياسر سامي.

وحول هذا العمل، أكدت درة سعادتها بالمشاركة في بطولة «الأجهر»، موضحة أن كل العناصر الفنية بالمسلسل كانت مشجعة بداية من شركة الإنتاج، بالإضافة إلى الفنان عمرو سعد، الذي يقدم أعمالاً ناجحة ولها جماهيرية، متمنية أن ينال العمل رضا الجمهور. وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، ويسرد أحداثاً شائقة، حيث تقدم درة في المسلسل دور «نهلة»، وهى طبيبة في حي شعبي ولها تركيبة خاصة، وتجمعها قصة حب مع عمرو سعد في المسلسل.

وقالت درة لـ«البيان»: «توجد كيمياء تجمعها بعمرو سعد، حيث تعاونا سابقاً في أفلام سينمائية مختلفة منها فيلمي: «مولانا» و«حديد»، متوقعة أن تؤثر هذه الكيمياء في تقبل الجمهور للعمل بشكل كبير».