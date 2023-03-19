15000 يعيشون أمسية طربيّة مع «المهندس» في «كوكا كولا أرينا» دبي

المصدر: دبي - فادية هاني

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أحيا الفنان ماجد المهندس، أول من أمس، حفلاً غنائياً باهراً في «كوكا كولا أرينا» بدبي، بحضور ما يقارب 15 ألف شخص من مختلف الجنسيات والأعمار.

وغصت القاعة بالحضور الذي حرص على التواجد مبكراً للقاء فنانه المفضل، فيما حضر البعض خصيصاً من دول الجوار لللقاء الفنان وحضور الحفل.

وتفاعل الجمهور مع مجموعة الأغاني، التي قدمها الفنان المهندس، واختارها في باقة من قديمه وجديده، من بينها «تناديك» و«أحبك موت» و«يهزك الشوق» و«عطشان». كما أطرب الفنان جمهوره بغناء مجموعة من أغاني ألبومه الأخير الذي حمل عنوان «بديت أطيب»، من بينها أغنيات: «تمنيتك» و«الشتا يسأل» و«ودنا بالطيب» و«فرصة للتغيير» و«البارحة عندي»، و«قوس الربابة» و«الله لا يقطعها عادة». واستمر الحفل حتى منتصف ليل أول من أمس الجمعة، وسط احتفاء الجمهور بفنانهم والأغاني المنوعة التي قدمها، ولاقت استحساناً وحفاوة كبيرين.

ولم يمتنع الجمهور عن طلب أغانيهم المفضلة من الفنان ماجد المهندس بين وقفات الأغنيات، ولم يمانع المهندس أيضاً في تلبية طلباتهم وإرضاء أذواق الجميع.

وردد الجمهور مع الفنان المهندس مقاطع من أغانيه، في الحفل الذي نظمته شركة «مومنتس إيفنتس»، ما راق للفنان الذي راح يتعمد الصمت متيحاً المجال للجمهور لأداء أغنياته بالنيابة عنه، في بادرة تفاعلية تبادلية.