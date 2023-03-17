«الكرزون» في رمضان.. قصص بين عالمي الرفاهية والفقر

المصدر: دمشق - هيسم جودية

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يشكل انفجار مرفأ بيروت عام 2020 بداية أحداث المسلسل السوري «الكرزون»، الذي سيعرض في الموسم الرمضاني المقبل، في دراما مشوقة محورها اختفاء رجل أعمال ثري نتيجة الانفجار، لتبدأ معاناة عائلته وخاصة ابنته التي تتحول حياتها من الثراء إلى الفقر.

رحلة بحث

ويقول مخرج العمل الفنان رشاد كوكش لـ«البيان»: إن «الكرزون» مسلسل اجتماعي معاصر من تأليف مروان قاووق ورنيم عودة، وإنتاج شركة أفاميا للإنتاج الفني.

ويضيف: «القصة الأساسية في العمل تبدأ من لحظة انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 حيث يستغل رجل أعمال سوري يعيش في لبنان يدعى عدنان بيك هذا الحدث الكبير لتلقين ابنته المدللة والمغنجة درساً بأن النعم لا تدوم، إذ كان كثيراً ما ينبهها ويرشدها لتقوم بعمل يفيد حياتها القادمة، خاصة وأنها خريجة جامعية في تخصص إدارة الأعمال»، لافتاً إلى أن «الابنة تقوم ببيع منزلها الفاخر وتتنقل للعيش في حي بسيط».

ويتابع كوكش قائلاً: «بالفعل يختفي عدنان بيك ويجلس ليراقب ابنته من بعيد وهي تترك الحياة الرفاهية من خلال بيع منزلها الفاخر وسيارتها لتتنقل إلى العيش في حي بسيط وتبدأ رحلة البحث عن عمل يقوم بتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في وقت يكشر الكثير عن أنيابهم طمعاً بثروة المفقود بدءاً من عمها وعائلته وصولاً إلى شركاء أبيها فتكتشف معادن من كانوا يعرفون بالأصدقاء والأقارب».

نجوم

وعن أبرز النجوم المشاركين في العمل، يوضح كوكش: «أن العمل من بطولة كل من فراس إبراهيم، أسامة الروماني، ليليا الأطرش، شكران مرتجى، أندريه سكاف، فاتح سلمان، مها المصري، وفاء موصللي، علي كريم، عامر علي، ليث المفتي، قاسم ملحو، وغيرهم».

وعن مشاريعه المستقبلية مع شركة أفاميا للإنتاج الفني، يقول : «يشرفني أن أكون مع الشركة في أعمال قادمة وهناك مشروع بعد شهر رمضان»، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.