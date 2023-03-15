18.7 مليون مشاهدة لحفل توزيع جوائز الأوسكار

المصدر: لوس انجليس ـــ أ ف ب

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شهد معدّل المتابعة التلفزيونية لحفل توزيع جوائز الأوسكار ارتفاعاً كبيراً للسنة الثانية توالياً، مع وصول عدد مشاهدي الحدث الذي حصد فيه فيلم «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» سبع جوائز، إلى 18.7 مليون مشاهدة، على ما أفادت محطة «ايه بي سي» الاثنين.

عوامل

ويشكل ذلك زيادة بنسبة 12% على معدل المشاهدة للنسخة السابقة من الحفل الذي تسببت صفعة ويل سميث للفكاهي كريس روك على خشبة المسرح بتعكير صفوه. ويستمر الانتعاش في نسب متابعة الحدث السينمائي الأبرز ولكن بوتيرة بطيئة، بعدما كانت لامست أدنى مستويات لها في جائحة كوفيد 19.

في عام 2021، نُظم الاحتفال مع حضور محدود بسبب الجائحة، فيما بلغ عدد متابعيه أدنى مستوى على الإطلاق وبلغ 9.85 ملايين مشاهدة.

وأسهمت عوامل عدة هذه السنة في انتعاش نسبة المتابعة التلفزيونية للحفل وإعادة الاهتمام بهذا الحدث، وأهمها تولي الفكاهي جيمي كيميل تقديم الحفل من جديد، ووجود فيلم يتميز بالابتكار مثل «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» ضمن الأعمال المتنافسة، إضافة إلى إنتاجات ضخمة وجماهيرية على غرار «توب غَن: مافريك» و«أفاتار: ذي واي أوف ووتر».

إشادة

ورغم الارتفاع في معدل المتابعة التلفزيونية للحدث، إلا أن أرقام هذه السنة تشكل ثالث أدنى مستوى على الإطلاق. وحظيت الأمسية التي طُبعت بإطلالتين غنائيتين لريهانا وليدي غاغا، بإشادة من النقاد. وهيمن فيلم «إفريثينغ إفريوير آل أت وانس» على الحفل إثر فوزه بسبع جوائز أوسكار في فئات رئيسة ومن بينها أفضل فيلم وأفضل ممثلة لبطلته ميشيل يو التي أصبحت أول ممثلة من أصل آسيوي تنال هذه المكافأة الكبرى.