تعرف على خريطة الدراما المصرية في رمضان

المصدر: دبي – سيد الضبع

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أيام قليلة وينطلق مارثون الدراما الرمضانية لعشرات المسلسلات بمختلف أنواعها، فضلاً عن برامج المقالب والكوميديا الساخرة التي تحظى بمشاهدات عالية من قبل مختلف فئات الجمهور.

ولاقتراب شهر رمضان المبارك بدأت الشركات المنتجة والنجوم أنفسهم في طرح مقاطع تشويقية لأعمالهم عبر حساباتهم الشخصية والعديد من المحطات الفضائية، كنوع من أنواع الدعاية المبكرة لحجز أكبر عدد من المشاهدين.

وكالمعتاد تفرض الدراما الصعيدية نفسها على الخريطة الرمضانية ليخرج علينا هذا العام الفنان محمد رمضان بمسلسل "جعفر العمدة" والذي حرص على الترويج له بشكل كبير من خلال حسابه الشخصي أو الظهور بملابس العمل في أكثر من مناسبة، فضلاً عن الترويج الإعلامي.

تدور أحداث المسلسل الذي يقوم بإخراجه محمد سامي حول شخصية جعفر العمدة التي يؤديها الفنان محمد رمضان كرجل صعيدي يسكن في حي السيدة زينب بوسط القاهرة وهو من كبار التجار ومتزوج من أربع زوجات.

يدخل جعفر العمدة في دوامة كبيرة أثناء رحلة بحثه عن ابنه المفقود لتستغرق تلك الرحلة أغلب أحداث المسلسل، إلى جانب دخوله في صراع مع منافسيه من بقية التجار، يشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانات هاله صدقي، زينه، ايمان عاصي، مي كساب، منه فضالي.

دراما صعيدية

لم تنتهي الدراما الصعيدية هذا العام عند مسلسل "جعفر العمدة" بل امتدت لتشمل مسلسل "عملة نادرة" الذي يتقاسم بطولته كل من الفنان السوري جمال سليمان والفنان كما أبو رية والفنانة نيلي كريم التي تشارك لأول مرة في عمل صعيدي.

وتدور أحداث المسلسل كالمعتاد حول الصراع القبلي بين أكبر عائلتين في الصعيد، عائلة "عبد الجبار" التي يمثلها الفنان جمال سليمان، وعائلة "أبوعصايا" التي يمثلها الفنان كمال أبو رية.

ولم يختلف الأمر كثيراً عن الأحداث التقليدية التي اعتاد عليها الجمهور في معالجة قضايا الصعيد من خلال الصراع المعهود على الأرض والسلطة ، حيث تخوض بطلة المسلسل الفنانة نيلي كريم حربا شرسة مع أهل زوجها، بعد وفاته وترفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، وتدخل في صراع كبير من أجل الحصول على حقوقها.

المسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم المتميزين من بينهم أحمد عيد، حومانا مراد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، علي الطيب، رمزي العدل، هشام عاشور.

حضرة العمدة

يبدو أن الدراما الصعيدية تفرض نفسها على الخريطة الرمضانية، حيث تعود الفنانة روبي بعد غياب طويل في عمل درامي تدور أغلب أحداثه في الصعيد وهو مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف الكاتب ابراهيم عيسى.

تدور الأحداث حول فتاة تتخرج من الجامعة الأمريكية وتدعي "صفية الفارس" وهي النجمة روبي، وتدفعها الظروف للعودة إلى بلدتها في الصعيد من أجل تقلد منصب العمودية، حيث تتورط عائلتها في العديد من القضايا المشبوهة.

وأثناء هذه الأحداث تقع الفتاة في حب أحد أقاربها الذي يجسد شخصيته الفنان محمود عبد المغني الذي يمتلك مرسم، وفي نفس الوقت يساعدها في قيادة منصب العمودية ومواجهة كافة الأعداء.

العمل من اخراج عادل أديب ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين الكبار يأتي في مقدمتهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، أحمد رزق، إدوار، محمد محمود عبد العزيز، بسمة، نهله سلامة، ايهاب فهمي محمد عبد العظيم.

الكبير أوي

ووسط هذا الكم الهائل من الأعمال التراجيدية يخرج علينا الفنان أحمد مكي بالجزء السابع من مسلسله الكوميدي الشهير "الكبير أوي" الذي يندرج تحت قائمة الأعمال الصعيدية.

ومن الواضح أن الفنان أحمد مكي حريص على الاستعانة بفنانين كبار كضيوف شرف في مسلسه الذي بات يحظى بمشاهدة عالية رغم تشابه أحداثه، من بين هؤلاء الفنانين الكبار الذي ظهر في الكواليس الدعائية للمسلسل الفنان أحمد السقا.

العمل من تأليف مصطفى صقر ومن إخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته مجموعة من الفنانين يأتي في مقدمتهم الفنان بيومي فؤاد محمد سلام، رحمة أحمد، حسين ابو حجاج، هشام إسماعيل.

سره الباتع

وبعد غياب طويل يعود الينا المخرج خالد يوسف بعمل درامي يحمل اسم "سره الباتع" عن قصة الأديب الكبير يوسف ادريس "سر السلطان"، وهو من المسلسلات المتوقع لها أن تحظى بمشاهدة عالية.

فكرة العمل حرصت على مزج زمانين مختلفين، من خلال أحداث تاريخية حقيقية توحد فيها المصريين أمام العدو الخارجي " الحملة الفرنسية على مصر" وكيف واجه المصريين المحتل ودافعوا عن وطنهم.

كما شهد العمل استعراض فترة من أصعب الفترات في حياة المصريين وهي فترة توحدهم أمام العدو الداخلي المتمثل في الاخوان والجماعات الإرهابية، وتمكنوا من الدفاع عن وطنهم وهويتهم.

يشارك في العمل كوكبة من الفنانين الكبار منهم حسين فهمي، أحمد عبد العزيز، خالد الصاوي، صلاح عبد الله، هاله صدقي، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، وللمرة الأولى الشاعر هشام الجخ، وكذلك الفنان أحمد السعدني، أحمد فهمي، حنان مطاوع، ريم مصطفى، محمود قابيل.

أعمال ملحمية

أعتاد الجمهور أن يرى على مدار الأعوام الماضية عمل درامي ملحمي يستعرض بطولات القوات المسلحة المصرية في سيناء ومدى حرصهم على مواجهة الإرهابيين، وهذا العمل يحمل اسم الكتيبة 101، وهو يعد امتداد لمسلسل الاختيار نظراً لتشابه فكرته وقرب أحداثه.

العمل يجمع للمرة الأولى كل من أسر ياسين وعمرو يوسف، والذي كان مرشحاً له قبل ذلك كل من أحمد السقا ويوسف الشريف، وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف اياد صالح.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من الفنانين الكبار منهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، ميرنا نور الدين، أحمد عبد الله محمود، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

ضرب نار

وبعد غياب عامين يعود الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز بمسلسل جديد يحمل اسم "ضرب نار" وهو من تأليف الكاتب ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة تدعى "مُهره" تسكن منطقة شبرا الحي الشعبي المعروف بوسط القاهرة، وهي فتاة جميلة تحرص على مواجهة الطامعين فيها بكل قوة وتلتقي بجابر الكوماندا الشاب الصعيدي القوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي.

في البداية يصطدم جابر بها ولكنه سرعان ما يقع في حبها ويقف بجانبها ضد الطامعين فيها، المسلسل مزيج من الدراما الرومانسية و الأكشن الذي يفضله العوضي بهدف مغازلة جمهوره من الشباب.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من كبار الفنانين، من بينهم أحمد بدير، ماجد المصري، الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، بدرية طلبة، ايمان السيد، دنيا المصري، وعدد كبير من النجوم.