البلوغر المصرية سارة محمد تعلن فقدانها البصر نهائياً

المصدر: البيان

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أعلنت البلوغر المصرية سارة محمد اليوم فقدانها البصر بشكل نهائي، وفقدان الأمل بالعلاج.

وتعرضت سارة محمد (21 عاما)، في التاسع من فبراير الماضي، إلى حادث إطلاق نار من قبل مجهولين، كانوا يستهدفون سرقة سيارة خطيبها الذي كان معها في وقت الحادث.

وقالت سارة عبر إنستغرام، "سارة فقدت آخر أمل كانت متمسكة به.. للأسف، النتيجة النهائية سارة فقدت بصرها.. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه".

وكتب البلوغر عمر سنايبر صديق سارة عبر "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ربنا يصبرك يا سارة يا رب.. اللهم لا اعتراض.. سارة فقدت بصرها تمامًا".

وتابع: "الدنيا كلها دعتلك يا ساره لكن إرادة ربنا فوق كل شيء، ربنا أكيد ليه حكمة كبيرة محدش عارفها لكن اللي أقدر أقوله إن ربنا قادر على كل شيء محدش عارف ربنا شايلك أيه، قدر الله وما شاء الله فعل ربنا يصبرك يا رب يا سارة عارف إن الابتلاء هذا ثقيل عليكي بس وعد مني لك قدام ربنا هفضل طول عمري الأخ و الصاحب و السند لك أي وقت هتلاقيني موجود عشانك واهلك موجودين وكلنا موجودين علشانك و هنحاول نعوضك و نعمل المستحيل عشانك و مش هنسكت هندور على أي أمل من جديد و من عارف اللي مقدرش عليه البني أدمين قادر عليه رب العباد ربنا يصبرك يارب يا ساره".

وفي منشور آخر قال : كل المعلومات اللي عرفتها أن الدكتور لما فتح يبص لقى العين من جوة متبهدلة خالص والشبكية شبه سايحة.. طب فيه أي أمل يا دكتور حتى لو هتسافر قالي لا.

وحكت محمد الحادث في مقطع فيديو نشرته على الإنترنت، إذ قالت إنها كانت مع خطيبها الذي كان يوصلها بسيارته إلى بيتها على طريق القاهرة- إسكندرية الصحراوي، عائدين من منطقة محطة الرمل بوسط الإسكندرية.

وأضافت أن سيارة حاولت اعتراض طريقهما، لكنها نصحت خطيبها بعدم الوقوف وأن يستمر مسرعا في الطريق، لكن السيارة تمكنت من الاقتراب منهما، ثم شاهدت بعض المجهولين حاملين أسلحة نارية، وأصابوها في رأسها قبل أن يغمى عليها.

ووفق صحيفة "القاهرة 24"، تم نقل سارة وخطيبها إلى المستشفى الميري بالإسكندرية، "حيث أكد الأطباء أنها مصابة بالعمى بسبب تعرضها لتجمع دموي ونزيف بالمخ وتلف أنسجة العين، بسبب دخول شظايا العيار الناري وزجاج السيارة في عينها".

وكانت سارة محمد قالت إنه تم استخراج الزجاج من عينيها، لكن لم يستطع الأطباء استخراج الخرطوش، "عيني اليسرى بها ثلاث طلقات خرطوش واليمنى بها طلقة واحدة، استخرجوا الزجاج من عيني (..) لكنهم لم يتمكنوا من جعلي أرى حتى الآن".

وقدمت سارة محتوى للفتيات يخص الأزياء والموضة ومستحضرات التجميل عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل الحادث، وكان يتابعها 100 ألف حساب على إنستغرام.