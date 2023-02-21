رانيا فريد شوقي: لانرفض تناول سيرة والدي فنياً

المصدر: (القاهرة ـــ البيان )

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مع تجسيد قصة حياة العديد من الفنانين على الشاشات المختلفة، برز اسم الفنان الراحل فريد شوقي كأحد الفنانين الكبار الذين يجب تناول سيرة حياتهم في عمل فني، لما يمتلكونه من تاريخ فني طويل، فضلاً عن معاصرتهم لحقب زمنية مختلفة.

ونشرت بعض وسائل الإعلام أن سبب تأخر هذه الخطوة، هو رفض أسرة الفنان فريد شوقي تجسيد قصة حياته، قبل أن تخرج ابنته الفنانة رانيا فريد شوقي لتؤكد أنها ليست رافضة لتجسيد السيرة الذاتية لوالدها في عمل سينمائي. وأوضحت رانيا، في تصريحات لها، أن سبب تأخر هذه الخطوة هو عدم وجود فنان يشبه والدها الراحل فريد شوقي، بالإضافة إلى أن أكثر الأعمال التي قدمت عن السيرة ذاتية كانت غير ناجحة، على حد تعبيرها.

وولد فريد شوقي عام 1920 وتوفي عن عمر يناهز 77 عاماً بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد دام حوالي العامين، واشتهر في بداياته الفنية بتجسيد أدوار الشر، ثم بدأ يغير طريقة انتقائه للأدوار بحيث يبتعد عن أدوار الشر وكان ذلك في بداية الخمسينات.