حقيقة بيع منزل الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب في مزاد علني

المصدر: البيان

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كشفت أسرة الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب عن حقيقة بيع منزله في مزاد علني.

وأوضح ابن وابنة «موسيقار الأجيال» أنه لا علم لهما بوجود ذلك المنزل الذي ترددت خلال الأيام الماضية أخبار عن عرضه للبيع.

وقالت عفت محمد عبد الوهاب، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري، إن الأسرة لا تملك فيلا في الزمالك بالقاهرة أو في أي مكان، مؤكدةً عدم علمها بالمسؤول عن هذا الخبر الغريب.

وأضافت: «طول عمرنا كان عندنا شقة في الزمالك، ولما والدي توفي أقامت فيها زوجته نهلة القدسي، ولما قررت تغادر البلد وتعيش مع ابنها في الأردن باعت الشقة».

من جهته، أعرب محمد محمد عبد الوهاب عن تعجبه من عرض فيلا والده التي لا يعلم عنها شيئاً للبيع.

وأشار إلى أن صور ديكورات تلك الفيلا تُظهر أنها حديثة ولا تنتمي إلى عصر محمد عبد الوهاب.

وقال، خلال مداخلة مع قناة «القاهرة والناس»: «والدي كان يمتلك فيلا في الهرم وقام ببيعها عام 1952، وكان لديه فيلا أخرى بمحافظة الإسكندرية، وقام ببيعها أيضاً في أواخر الستينيات»، نافياً وجود فلل أخرى.

وأضاف أنه تواصل مع موقع المزادات الذي عرض الفيلا للبيع، طالباً المزيد من المعلومات.

كانت أنباء قد ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن اعتزام إحدى شركات المزادات العالمية المتخصصة في بيع العقارات عرض فيلا كانت في السابق مسكناً للموسيقار محمد عبد الوهاب بحي الزمالك للبيع.