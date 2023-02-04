لكمة قاتلة بعد حادث مروري .. السجن 5 سنوات لممثل مكسيكي

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

حُكم على الممثل المكسيكي بابلو لايل يوم الجمعة بالسجن خمس سنوات بتهمة القتل غير العمد بعد لكمه رجلا خلال مواجهة غاضبة على الطريق في مدينة ميامي الأمريكية في عام 2019.

جاء الحكم بعد ما يقرب من أربع سنوات من اتهام لايل بالقتل في وفاة رجل ضربه عقب حادث مروري.

أعلنت قاضية دائرة ميامي ديد ماريسا تينكلر مينديز الحكم بعد شهرين من رفض طلب الممثل بإجراء محاكمة جديدة وتأييد حكم الإدانة الذي توصلت إليه هيئة محلفين في أكتوبر.

واجه نجم شبكة تيلينوفا المكسيكية البالغ من العمر 36 عامًا، والذي ظهر في مسلسل الجريمة ”يانكي” على شبكة نتفليكس، عقوبة قصوى بالسجن تصل إلى 15 عامًا. كما أمر القاضي بأن يقضي الممثل ثماني سنوات تحت المراقبة ويحضر دورات في حل النزاعات و500 ساعة من خدمة المجتمع، ولدى الممثل 30 يوما لاستئناف الحكم.

بدا لايل، الذي كان يرتدي زي السجن الأحمر، هادئًا وأبدى توبته خلال جلسة الاستماع التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات. وقد تم اعتقاله منذ إدانته في 4 أكتوبر.

قال لايل بالإسبانية ”أنا آسف للغاية”، وهو ينظر إلى بعض أفراد عائلة هيرنانديز الذين كانوا في قاعة المحكمة، ومن بينهم ابنه. ”أصلي دائمًا من أجله ومن أجلك، من كل قلبي.”

بعد محاكمة استمرت أسبوعًا، أدانت هيئة المحلفين المكونة من ستة أعضاء لايل بالقتل غير العمد في وفاة خوان ريكاردو هيرنانديز، 63 عامًا.

عانى هيرنانديز، الذي لم يكن مسلحًا، من إصابة دماغية وتوفي بعد أربعة أيام أثناء دخوله المستشفى.

جادل محامو لايل بأنه تصرف دفاعًا عن النفس. كما قالوا إن هناك تناقضات في الأدلة أثناء المحاكمة.

عند إصدار الحكم، قال القاضي، مع ذلك، إن لايل اتخذ ”قرارًا سيئًا” وتصرف ”بدافع الغضب”.