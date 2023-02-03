بعد خضوعها لجراحة.. تفاصيل حالة ماجدة الرومي الصحية

المصدر: البيان

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كشف عوض الرومي، شقيق المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، عن تفاصيل حالتها الصحية، عقب خضوعها لعملية جراحية لاستئصال المرارة.

وأوضح أن ماجدة أصبحت بحالة صحية أفضل، مشيراً إلى أنها عادت إلى منزلها.

وقال، حسبما أفاد موقع «مصراوي»: «الحمد لله كله بخير، وماجدة بالبيت كم يوم راحة».

وأضاف: «وعودة لنكمل تصوير الأغنية، واستكمال الأغاني بالاستديو».

يُذكر أن ماجدة الرومي كانت قد أحيت، في أكتوبر الماضي، حفلاً ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى أقيم بالمملكة العربية السعودية، حيث شدت بباقة متنوعة من أجمل أغانيها.