باسم سمرة بوجهين دراميين في الماراثون الرمضاني

المصدر: القاهرة ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان باسم سمرة، حيث يطلّ على جمهوره في الماراثون الرمضاني المقبل بعملين مختلفين، بالإضافة إلى مشاركته في أحد الأعمال الدرامية المقرر عرضها بإحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة.

ويظهر باسم سمرة بشخصية ضابط تحقيقات في مسلسل بعنوان «السفاح»، يشاركه بطولته أحمد فهمي وصلاح عبدالله وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر عرض المسلسل بإحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

«بطن الحوت»

وعلى مستوى الماراثون الرمضاني المقبل 2023، يشارك سمرة بعملين، الأول مسلسل بعنوان «بطن الحوت»، تدور أحداثه ضمن 15 حلقة، من بطولة محمد فراج وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

«بابا المجال»

أما العمل الثاني الذي يطل به باسم على جمهوره فهو بعنوان «بابا المجال»، وتدور أحداثه في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن حول صراع تجار قطع غيار سيارات، وبالتحديد الصراع بين مصطفى شعبان الذي يجسد شخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى أصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، ومنهم باسم سمرة الذي ينافسه بقوة في مجال قطع غيار السيارات. ويشارك في أحداث العمل المقرر عرضه في رمضان المقبل كل من ياسمين رئيس، سوسن بدر، ورياض الخولي، وهو إخراج أحمد خالد موسى.