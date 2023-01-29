أنتوني دانيلز ضيف معرض الأفلام والقصص المصورة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، مهرجان الثقافة الترفيهية الأبرز في المنطقة، والذي يضم كوكبة من المشاهير، عن استضافة النجم أنتوني دانيلز، الذي اشتهر بلعب دور الشخصية المحبوبة ثريبيو (سي ثري بي أو) في فيلم ستار وورز، وهو الممثل الوحيد الذي ظهر في أجزاء الفيلم التسعة، إضافة إلى مشاركته في العديد من الأعمال المبنية على السلسلة.

تشهد الفعالية مشاركة كين لاشلي وريان أوتلي، الفنانين الكوميديين الشهيرين. ويحظى ريان أوتلي بشعبية واسعة بفضل رسوماته المميزة في قصص مارفل المصورة، بما في ذلك الرجل العنكبوت المذهل؛ والرجل الأخضر. كما تعاقد معه روبرت كيركمان للمشاركة في قصة إنفينسبل، حيث قام أوتلي برسم 144 إصداراً للقصة من أصل 127.

ومن جانبه، تعاون كين لاشلي مع شركة دي سي كومكس في إصدار قصص مصورة، مثل سويسايد سكواد، وسويروومن، وباتوينغ، ثم انتقل للعمل مع شركة مارفل، وأسهم في إصدار أعمال كثيرة، بما في ذلك إكساليبر، وإكس مين غولد، ورايزنغ ستارز، وبلاك بانتر.

مسابقة الكوسبلاي

يمكن للمشاركين في مسابقة الكوسبلاي أداء شخصياتهم المفضلة وإظهار مهاراتهم في اللعبة على أرض الواقع. وتتضمن المسابقة أربع فئات، وهي: جائزة أفضل صناعة لأزياء الشخصيات، وجائزة أفضل أداء على المسرح، التي تصل قيمتهما المادية إلى 30 ألف درهم إماراتي، وجائزة أفضل أزياء لشخصيات للأطفال، التي تتيح فرصة الفوز لجميع الأطفال المشاركين، وأخيراً جائزة قمة الكوسبلاي العالمية، التي يستضيفها معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة للمرة الثالثة.

ويجب على المشاركين الراغبين بالانضمام إلى التصفيات التمهيدية لقمة الكوسبلاي العالمية، تشكيل فرق مكونة من شخصين، وتأدية العروض على المسرح، والاستماع إلى رأي الخبراء في لجنة التحكيم، التي تقوم بتقييم أزياء ومعدات المشاركين. ويحصل الفائزون في فئة الكوسبلاي هذه على فرصة لتمثيل الإمارات العربية المتحدة في قمة الكوسبلاي العالمية في ناغويا، اليابان.

نادي السينما

يحظى عشاق الأفلام، بفرصة مشاهدة نخبة من الأفلام، التي تتضمنها أجندة نادي السينما هذا العام، حيث تشمل الفعاليات، عروض أفلام حصرية ومقاطع سينمائية وأفلاماً قصيرة بحضور نخبة من النجوم، إلى جانب جلسات تفاعلية مع تلك النجوم لمشاركة تجاربهم الشخصية في القطاع. كما ينظم النادي لقاءات مجتمعية، تتيح للمشاركين التفاعل مع الحضور والشخصيات المعروفة، الذين يتبادلون سرد قصصهم أمام جمهور من المعجبين والمهتمين.

وأعلن نادي السينما عن تنظيم جلسة حوارية حول البوب الكوري والدراما الكورية، التي تحتفي بانتشار موجة الثقافة الكورية وكل ما يتعلق بعالم الترفيه الكوري، إلى جانب الإضاءة على تاريخ معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الممتد لعشر سنوات.