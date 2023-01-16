شاروخان يحتفي بفيلمه الجديد «باثان» على برج خليفة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ت + ت - الحجم الطبيعي

عرض المقطع الترويجي لفيلم «باثان» الهندي على برج خليفة، مساء السبت، بحضور بطل الفيلم، نجم بوليوود شاروخان، الذي أدى وصلة رقص على أنغام أغنية فيلمه، وألقى بعض الأسطر المشهورة من حوارات الفيلم، وسط تصفيق وصيحات الحشود، الذين تدافعوا لإلقاء نظرة على نجمهم المفضل، والمقطع الترويجي لفيلمه.

وأرفق المقطع الترويجي للفيلم، بتعليق: «باثان في القمة حرفياً! أحتفل بـ «باثان» مع «ياش راج فيلمز» على الشاشة الكبيرة في 25 يناير. سيطلق باللغات الهندية والتاميلية والتيلوغوية». وشارك العديد من المعجبين مقاطع فيديو عن الحدث، وصور من دبي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في المكان أيضاً عدداً من الراقصين، يؤدون رقصة أغنية «باثان». يصل الفيلم دور العرض 25 يناير الجاري، إيذاناً بعودة شاروخان، بعد أربع سنوات من الغياب.

ويتعاون شاروخان والممثلة الهندية ديبيكا بادوكون في الفيلم، لمحاربة جون إبراهام، الذي يقود مجموعة إرهابية، وسط أحداث مثيرة وشيقة. وأفادت صحيفة «أنديا تايمز»، بأن شاروخان في دبي ليروج لفيلمه «باثان»، ولحضور حفل افتتاح الدوري الدولي للعبة الكريكيت العالمية «تي 20».

ونقلت وكالة أنباء «إيه إن آي»، عن نائب رئيس التوزيع الدولي لشركة الإنتاج، نيلسون ديسوزا، قوله: «فيلم مثل «باثان»، يستحق أن يُعرض بأروع طريقة، عندما يتعلق الأمر بتقديمه للجمهور». وأضاف: «إن المقطع الترويجي عرض على إحدى أهم المعجزات المعمارية في العالم».