برج خليفة يعرض بحضور شاروخان مقطعاً ترويجياً لـ «باثان»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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عرض المقطع الترويجي لفيلم «باثان» الهندي على برج خليفة، مساء السبت، بحضور بطل الفيلم، نجم بوليوود شاروخان، الذي أدى وصلة رقص على أنغام أغنية فيلمه، وألقى بعض الأسطر المشهورة من حوارات الفيلم، وسط تصفيق وصيحات الحشود، الذين تدافعوا لإلقاء نظرة على نجمهم المفضل، والمقطع الترويجي لفيلمه.

وأرفق المقطع الترويجي للفيلم، بتعليق: «باثان في القمة حرفياً! أحتفل بـ «باثان» مع «ياش راج فيلمز» على الشاشة الكبيرة في 25 يناير. سيطلق باللغات الهندية والتاميلية والتيلوغوية».

وشارك العديد من المعجبين مقاطع فيديو عن الحدث، وصور من دبي على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في المكان أيضاً عدداً من الراقصين، يؤدون رقصة أغنية «باثان».

ونشرت صفحة «ياش راج فيلمز» الرسمية على «إنستغرام» أيضاً، العديد من الصور لشاروخان، الذي بدا أنيقاً، وقد ارتدى سترة جلدية سوداء ونظارات شمسية.

وشاركت بعد صفحات المعجبين مقاطع فيديو تظهر شاروخان وهو يتفاعل مع الجمهور. وفي فيديو سريع الانتشار، يمكن سماع النجم وهو يقول في حوار مشهور من الفيلم «إذا استضفتم الحفلة في منزل باثان، فمن الواضح أن باثان سيأتي، ويحضر معه ألعاباً نارية»، فيما كان بالإمكان سماع هتافات عالية من الجمهور في الخلفية.

يصل الفيلم دور العرض 25 يناير الجاري، إيذاناً بعودة شاروخان، بعد أربع سنوات من الغياب، والفيلم بطولة ديبيكا بادوكون وجون إبراهام وإخراج سديهارث اناند.

ويتعاون شاروخان وديبيكا في الفيلم، لمحاربة جون إبراهام، الذي يقود مجموعة إرهابية، وسط أحداث مثيرة وشيقة.

وأفادت صحيفة «أنديا تايمز»، بأن شاروخان في دبي ليروج لفيلمه «باثان»، ولحضور حفل افتتاح الدوري الدولي للعبة الكريكيت العالمية «تي 20».

فيما نقلت وكالة أنباء «إيه إن آي»، عن نائب رئيس التوزيع الدولي لشركة الإنتاج، نيلسون ديسوزا، قوله: «فيلم مثل «باثان»، يستحق أن يُعرض بأروع طريقة، عندما يتعلق الأمر بتقديمه للجمهور»، مضيفاً «يسعدنا أن يخصص شاروخان، الموجود حالياً في الإمارات، للدوري الدولي «تي20» وقتاً، ليكون حاضراً عندما يتم عرض المقطع الترويجي على إحدى أهم المعجزات المعمارية في العالم».

وتابع: «يتمتع شاروخان بعدد معجبين غير مسبوق في الإمارات، ونشعر أن هذا النشاط يليق بالضجة حول باثان اليوم، بفضل الحب الغامر الذي يغمره به معجبوه وجماهيره، على حد سواء».