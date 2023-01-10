تطورات الحالة الصحية لـلفنان يحيى الفخراني بعد إجرائه عملية جراحية

المصدر: البيان

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أجرى الفنان القدير يحيى الفخراني جراحة في عينه اليمنى لإزالة مياه بيضاء منها.

وكشف الطبيب المعالج للفنان يحيى الفخراني، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد إجراء العملية الجراحية حيث أكد نجاح العملية الجراحية لإزالة المياه البيضاء، من العين اليمنى للفنان يحيى الفخراني.

وظهر الفنان يحيى الفخراني ضاحكاً، واضعاً ضمادة على عينه بعد إزالة المياه البيضاء من عليها.

من جهة لأخرى ووفق صحيفة أخبار اليوم المصرية فجر الدكتور خالد منتصر مفاجأة مدوية بأن الفنان الكبير يحيى الفخراني وافق على تقديم شخصية الشيخ الشعراوي.

وكتب خالد منتصر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الفنان يحيى الفخراني صرح لي بأنه يرفض سيناريوهات تمجيد الشخصيات وتقديسها، وفي التويته ما كتبه لي بالحرف، ملخصه أن شرطه الوحيد لتمثيل وتجسيد أي شخصية أن يكون النص مناسباً وهناك عرض لكل أبعاد الشخصية، الجيد منها والرديء".

وكانت نورا أحمد زوجة حفيد الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، أكدت في وقت سابق، أن الأسرة ترحب بتقديم شخصية الشيخ في عمل مسرحي بهدف تعريف الأجيال الجديدة بالشيخ الشعراوي بشرط الاستعانة بهم لتقديم المحتوى بشكل جيد يليق بقيمة وقامة الشيخ الجليل.

وأبدت الأسرة تحفظها على تكرار الفنان حسن يوسف لتلك التجربة التي سبق وقدمها في مسلسل "إمام الدعاة" عام 2003 ورجحت حال تنفيذ تلك الفكرة أن يكون الفنان القدير يحيى الفخراني هو الأنسب لتجسيد شخصية الإمام الراحل في الوقت الحالي.

وكان مسلسل "إمام الدعاة" يتكون من 30 حلقة تأليف بهاء الدين إبراهيم وإخراج مصطفى الشال، وقد تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة وكان يروي قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي من خلال 4 مراحل مهمة في حياته منذ نشأته في قرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية وتعلمه في كتاب القرية وحفظه للقرآن الكريم وعلاقته بأهل القرية ثم مراحل شبابه وكهولته وكفاحه في تفسير القرآن وتعليمه حيث عرف الملايين بصفات إمام الدعاة النبيلة.