نخبة من النجوم يحتفلون بأعياد رأس السنة والميلاد في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

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ضمن مناسبة اجتماعية جمعت مشاهير الفن والإعلام والسوشال ميديا في دبي حضرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة إلى جانب الملحن المبدع عمر مصطفى والإعلامية رزان مغربي وعدد من الفنانين السوريين منهم خالد القيش وطلال مارديني وإسماعيل مداح ولينا ذياب ليحتفلوا مع الحضور بأعياد الميلاد ورأس السنة وليشاركوا خبيرة التغذية الدكتورة صباح الأشقر ذكرى مرور خمس سنوات على افتتاح مجمع كلينك صباح الطبي، حيث أطربت كارول سماحة الحضور بأغنيتيها «فوضى وسهرانين» وتفاعل الحضور مع عمرو مصطفى أثناء أداء أغانيه الراقصة.

وأعربت الدكتورة صباح الأشقر خلال الحفل عن سعادتها بمشاركتها الحضور هذا الحدث وأثنت على الدعم الذي لقيته في دولة الإمارات العربية ليحظى مشروعها بهذا النجاح، وأعلنت عن نيتها في افتتاح مستشفى صباح للجراحة التجميلية قريباً في دبي.