إحالة منة شلبي إلى المحاكمة الجنائية

المصدر: البيان

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أحالت النيابة العامة في مصر الممثلة منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تعاطي المخدرات.

وقالت النيابة العامة في مصر عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: "إن الدليل في واقعة منة شلبي أقيم بشهادة خمسة شهود، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة، فضلا عن نتائج فحص المعمل الكيمياوي بشأن المواد التي حجزت لدى الممثلة".

وقالت النيابة العامة إن تقرير المعمل الكيماوي أظهر أن المضبوطات تحتوي على عنصرين مخدرين هما الحشيش والقنب.

وكانت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي تحفظت على الممثلة منة شلبي في نهاية شهر نوفمبر بعد ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة بحقائبها لدى عودتها من الخارج.

وضبط مفتشو الجمارك بمطار القاهرة الدولي نحو 30 عبوة بأشكال وأحجام مختلفة، تحوي مادة الماريغوانا المخدرة، بحقائب منة شلبي، فتم تحرير محضر لها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق لكونها صاحبة الاختصاص للفصل في مثل هذه القضايا.

وتعرضت الفنانة منة شلبي وقتها لانهيار تام بعد التحفظ عليها بمطار القاهرة، بتهمة حياة مخدر الماريجوانا.

واشتبه رجال الجمارك بمطار القاهرة، في الحقائب الخاصة بالفنانة منة شلبي أثناء وصولها على الرحلة القادمة من نيويورك، وبتفتيشها عثر بحوزتها على مخدر الماريجوانا.