كوكا كولا أرينا تصدح بأناشيد وفنون الثقافات

المصدر: دبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مسرح كوكا كولا أرينا العديد من العروض الفنية والحفلات الفنية خلال الفترة المقبلة، التي سيقدمها نخبة من النجوم العالميين، لتصدح بذلك أرجاء كوكا كولا أرينا بأناشيد وفنون ثقافات العالم.

وفي السياق، تحتضن كوكا كولا أرينا حفلاً موسيقياً يحييه المطرب الباكستاني الشهير، مغني القوالي راحت فاتح علي خان 29 ديسمبر الجاري. ويستعد المايسترو لعرض فريد لم يسبق لجمهور دبي رؤيته من قبل باستخدام آلات موسيقية إيقاعية خاصة بهذا العرض فقط.

وسيقدّم راحت للجمهور مجموعة من المقاطع الموسيقية المبهجة، والألحان الكلاسيكية، إضافة إلى أحدث أغانيه في بوليوود. ويلتقي عشاق الموسيقى الإلكترونية، «الدي جي» الهولندي «مارتن غاركس»، الذي يعد أحد أشهر فناني الموسيقى الإلكترونية في العالم، حيث يعود من جديد لتقديم عرض مذهل على مسرح كوكا كولا أرينا 30 ديسمبر الجاري. وحاز مارتن جوائز عالمية عدة، واحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة DJ Mag لأفضل 100 «دي جي» لثلاث سنوات متتالية، وقدّم عروضاً في مهرجانات موسيقية شهيرة، مثل «كوتشيلا» و«كرنفال إليكتريك دايزي» و«ألترا ميوزيك» وغيرها. وتستعد كوكا كولا أرينا في 6 يناير المقبل لاستضافة أمسية فنية رائعة لنجوم التزلج الأولمبي الروس وهم يؤدّون العرض المسرحي «الجميلة النائمة» المستوحى من الحكاية الشعبية الشهيرة «الأميرة الجميلة: أسطورة مملكتين». وستجسد بطلتَا التزلج على الجليد العالميتين «تاتيانا نافكا» و«ألينا زاجيتوفا» القصة الخيالية الشهيرة بحركاتهما المبهرة.