«غوغل» يحتفي بعبد الحسين عبدالرضا

المصدر: (دبي ـ البيان)

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احتفى محرك البحث «غوغل» بذكرى ميلاد الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، بوضع صورة تعبيرية له على صفحته الرئيسية، وذلك تقديراً لعطائه الفني الكبير.

الفنان والمسرحي الكويتي الذي اشتهر «كأب للكوميديا الكويتية» عن أدواره التي تسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية بطابع خفيف مضحك، ولد في 6 ديسمبر عام 1939 ووافته المنية في 11 أغسطس 2017 عن عمر ناهز 77 عاماً.

وغيّر محرك البحث الشهير واجهته بصورة تعبيرية لذكرى ميلاد عبدالرضا، رسمها الفنان المقيم بالكويت أحمد الرفاعي، فيما يمكن وصفه بترجمة لأثر رحيله على جمهوره ومحبيه، كأحد أهم القامات الفنية في الكويت والخليج العربي، التي رافقت أعماله ذاكرة الجمهور بمشاركة عدد من الأسماء الخليجية الكبيرة، مثل سعاد عبدالله وحياة الفهد وخالد النفيسي وعلي المفيدي وسعد الفرج وإبراهيم الصلال وغانم الصالح.

كما برز الفنان الراحل كصاحب مواهب متعددة تنوعت بين التمثيل والغناء، وقد عشق المسرح فأهداه الأخير حب الجمهور والشهرة على مستوى الوطن العربي.

قدم عبد الرضا أعمالاً فنية متنوعة بين السينما والمسرح والتلفزيون، منها «قاصد خير»، و«زمن الإسكافي»، و«سوق المقاصيص»، وآخر عمل شارك فيه كان مسلسل «سلفي 3» بمشاركة النجم السعودي ناصر القصبي.

وشارك في العديد من المسرحيات كـ«صقر قريش» و«على الطاير»، مانحاً الفرصة للعديد من المواهب الفنية الواعدة من خلال منحهم أدواراً في أعماله.الراحل عبدالرضا، يملك في رصيده أكثر من 100 عمل، تراوح بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، وخاض العديد من التجارب في مجال التأليف المسرحي والغنائي والتلحين.