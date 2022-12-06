ديانا حداد تتألق على مسرح خورفكان

المصدر: دبي ـ البيان

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قدمت الفنانة ديانا حداد ليلة فنية على مسرح خورفكان وصفتها بأنها ليلة استثنائية عاشتها هذا العام، وبحضور جماهيري وصل إلى 3000 شخص حضروا من كافة أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ليحتفلوا بمناسبة عزيزة على قلبها وقلب كل إماراتي وعربي وهي ليلة الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ51 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

اختارت ديانا لهذه الليلة مجموعة متنوعة من أغنياتها الشهيرة القديمة والجيدة، فغنت بمشاركة جمهورها عدة أغنيات مثل «ساكن» و«لقيتك» و«إلى هنا» ومن أحدث أعمالها اختارت مجموعة من الأغاني مثل «وحشني شخص» أما من الأغاني الوطنية قدمت ديانا عدة أغنيات منها أغنية «الصقور المخلصين»، لتزين حفلتها التي استمرت لساعة ونصف بحالة من البهجة والفرح خاصة في ظل تفاعل الجمهور معها.

وفي تصريحات صحافية بعد الحفل قالت ديانا حداد: «كل حفل ألتقي به الجمهور يبقى في ذاكرتي وتاريخي، ولكن يبقى لاحتفالات عيد الاتحاد نكهة خاصة، حيث تختلط مشاعر الحب والوطنية وأنتقي أغنيات مميزة لهذه المناسبة، واليوم تحديداً ولأنني أقف لأول مرة على مسرح خورفكان وأمام هذا الجمهور المميز، لهذا أعتبر أن هذا الحفل واحداً من الليالي المميزة التي عشتها خلال هذا العام».